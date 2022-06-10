Путин выделил миллиард на закупку флагов и гербов РФ, чтобы помучать школьников

С 1 сентября российские школьники будут обязаны каждое утро присутствовать на церемонии поднятия флага под звуки гимна, а также прослушивать лекции на "историческую тематику".

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин по указанию российского президента Владимира Путина подписал распоряжение о выделении более 970 млн рублей (около $16,7 млн по официальному курсу) на закупку для 11 тыс. российских школ гербов и флагов России, а также флагштоков. Закупка государственных символов пройдет в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".

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Весной Путин поддержал идею каждое утро в российских школах начинать с исполнения гимна и поднятия флага.

"Это очень правильно и востребовано", — уверен он.

9 июня Министерство просвещения РФ утвердило "стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна" в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, с 1 сентября школьнику будут обязаны участвовать в церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Помимо этого, министерство с начала учебного года введет в школах обязательное историческое просвещение, в том числе киноуроки. В школьные учебники по истории также намерены добавить "новейшие события".

Российские школьники иногда дают чиновникам повод для беспокойства. Например, в конце мая в дагестанской школе во время линейки по случаю последнего звонка выпускница высказалась против войны в Украине. "Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт!", — заявила девушка, когда ей передали микрофон для произнесения речи. После этого полицейские составили административные протоколы в отношении выпускницы и ее матери по статье о "публичных действиях, дискредитирующих ВС РФ".

Ранее сообщалось, что Кремль всерьез обеспокоен высказываниями против войны в Украине от популярных российских исполнителей. Для противодействия лидерам мнений в администрации президента РФ решили проводить "тематические акции". В Красноярске расклеили плакаты, стилизованные под афиши с портретами комиков, актеров и певцов, выступающих против войны. К примеру, на "афише" группы Little Big красуется надпись "Little Патриотизм, Big Dебилизм", плакат с портретом певицы Веры Брежневой подписан фразой: "Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад". Также чиновники рекомендуют местным администрациям не разрешать концерты опальных "звезд".

Напомним, что россиянам рекомендовали игнорировать звезд, которые вернулись в страну из-за границы после начала полномасштабной войны в Украине. Депутат Виктор Водолацкий считает, что их "нельзя называть русскими".