Путін виділив мільярд на закупівлю прапорів та гербів РФ, щоб помучати школярів

З 1 вересня російські школярі будуть зобов'язані щоранку бути присутніми на церемонії підняття прапора під звуки гімну, а також прослуховувати лекції на "історичну тематику".

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Глава уряду РФ Михайло Мішустін за вказівкою російського президента Володимира Путіна підписав розпорядження про виділення понад 970 млн рублів (близько $16,7 млн за офіційним курсом) на закупівлю для 11 тис. російських шкіл гербів та прапорів Росії, а також флагштоків. Закупівля державних символів пройде в межах проєкту "Патріотичне виховання громадян Російської Федерації".

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Навесні Путін підтримав ідею кожен ранок у російських школах починати з виконання гімну та підняття прапора.

"Це дуже правильно і потрібно", — упевнений він.

9 червня Міністерство освіти РФ затвердило "стандарт підняття державного прапора та виконання гімну" у школах. За словами голови відомства Сергія Кравцова, з 1 вересня школяру будуть зобов'язані брати участь у церемонії підняття прапора та виконання гімну. Крім цього, міністерство з початку навчального року запровадить у школах обов'язкову історичну освіту, зокрема кіноуроки. У шкільні підручники з історії також мають на меті додати нові події.

Російські школярі іноді дають чиновникам привід для занепокоєння. Наприклад, наприкінці травня у дагестанській школі під час лінійки з нагоди останнього дзвоника випускниця висловилася проти війни в Україні. "Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!" — заявила дівчина, коли їй передали мікрофон для промови. Після цього поліцейські склали адміністративні протоколи щодо випускниці та її матері за статтею про "публічні дії, що дискредитують ЗС РФ".

Раніше повідомляли, що Кремль серйозно стурбований висловлюваннями проти війни в Україні від найпопулярніших російських виконавців. Для протидії лідерам думок в адміністрації президента вирішили проводити "тематичні акції". У Красноярську розклеїли плакати, стилізовані під афіші з портретами коміків, акторів та співаків, які виступають проти війни. Наприклад, на "афіші" гурту Little Big красується напис "Little Патріотизм, Big Dебілізм", плакат із портретом співачки Віри Брежнєвої підписаний фразою: "Я знаю пароль, я бачу орієнтир на Захід". Також чиновники рекомендують місцевим адміністраціям не дозволяти концерти опальних "зірок".

Нагадаємо, що росіянам рекомендували ігнорувати зірок, які повернулися до країни з-за кордону після початку повномасштабної війни в Україні. Депутат Віктор Водолацький вважає, що їх "не можна називати росіянами".