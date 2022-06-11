Лучше купить кокаин: сенатор Луизианы прокомментировал цены на бензин в США (видео)

По мнению республиканца Джона Кеннеди, в нарастающем экономическом кризисе виноваты его коллеги в Вашингтоне, которых он назвал "лжецами, мошенниками и кретинами".

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Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди раскритиковал действия администрации президента США Джо Байдена в связи с экономическим кризисом в стране. По его словам, цены на бензин в Луизиане настолько высоки, что ему дешевле купить кокаин и бегать вместо того, чтобы ездить на авто. Об этом пишет новостной журнал Newsweek.

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В своем кратком выступлении на канале Fox News Кеннеди выступил с жесткой критикой политики Байдена, и в частности замечаний министра финансов США Джанет Йеллен, относительно инфляции и повышения цен на горючее в стране. Оценивая подорожание топлива на заправках, где стоимость галлон (3,78 литра) бензина в некоторых штатах достигает 6,5 долларов, сенатор пошутил на тему с кокаином.

"Между тем, я не знаю, где живешь ты, Джесси, но в моем штате цена на бензин настолько высока, что дешевле было бы купить кокаин и просто бегать повсюду", — ответил он политическому обозревателю Джесси Уотерсу в эфире Fox News.

Сенатор отметил, что Байден продолжает вести кампанию, который приводит к еще большему экономическому хаосу, пытаясь убедить сенаторов в Конгрессе о необходимости повысить налоги на 3,5 триллиона долларов. Досталось от Кеннеди и его коллегам в Вашингтоне ведущим демократам, в адрес которых сенатор сказал несколько нелестных слов.

"Когда я себя плохо чувствую, то просто смотрю вокруг себя. В действительно плохие дни я вижу лжецов, мошенников, кретинов и так далее по всем направлениям", — сказал Кеннеди, в контексте нарастающего экономического кризиса.

В свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в подорожании топлива в США обвинила президента РФ Владимира Путина. По ее словам, рост цен связан с ситуацией в Украине, к которой непосредственно причастен Путин.

"Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием российских сил и его, Владимира Путина, вторжением на Украину", — заявила в начале июня Жан-Пьер.

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Будет дороже. Когда притормозят растущие цены и при чем здесь бензин

Напомним, что в мае месяце в Соединенный Штатах впервые средняя цена галлона бензина превысила 4 доллара. Издание The Washington Post отмечает, что цены на топливо стали шоком для американцев, тем более в туристический сезон, когда спрос на топливо увеличивается.

В Национальном банке Украины спрогнозировали, что цены на топливо в стране стабилизируются, однако их снижения ожидать не стоит. Также в НБУ отметили, что главными причинами дефицита топлива в Украине является разрушение российскими войсками топливной инфраструктуры и общее подорожание нефти на мировом рынке.