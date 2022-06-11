Краще купити кокаїн: сенатор Луїзіани прокоментував ціни на бензин у США (відео)

На думку республіканця Джона Кеннеді, в економічній кризі, що наростає, винні його колеги у Вашингтоні, яких він назвав "брехунами, шахраями і кретинами".

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Сенатор-республіканець від штату Луїзіана Джон Кеннеді розкритикував дії адміністрації президента США Джо Байдена через економічну кризу в країні. За його словами, ціни на бензин у Луїзіані настільки високі, що йому дешевше купити кокаїн і бігати замість того, щоб їздити на авто. Про це пише новинний журнал Newsweek.

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У своєму короткому виступі на каналі Fox News Кеннеді виступив із жорсткою критикою політики Байдена, зокрема зауважень міністра фінансів США Джанет Єллен, щодо інфляції та підвищення цін на пальне в країні. Оцінюючи подорожчання палива на заправках, де вартість галон (3,78 літра) бензину в деяких штатах сягає 6,5 доларів, сенатор пожартував на тему кокаїну.

"Тим часом, я не знаю, де живеш ти, Джессі, але в моєму штаті ціна на бензин настільки висока, що дешевше було б купити кокаїн і просто бігати всюди", — відповів він політичному оглядачеві Джессі Уотерсу в ефірі Fox News.

Сенатор зазначив, що Байден продовжує вести кампанію, що призводить до ще більшого економічного хаосу, намагаючись переконати сенаторів у Конгресі про необхідність підвищити податки на 3,5 трильйона доларів. Дісталося від Кеннеді і його колегам у Вашингтоні, провідним демократам, на адресу яких сенатор сказав кілька невтішних слів.

"Коли я себе погано почуваю, то просто дивлюся навколо себе. У справді погані дні я бачу брехунів, шахраїв, кретинів і так далі в усіх напрямках", — сказав Кеннеді, в контексті економічної кризи, що наростає.

Зі свого боку, представниця Білого дому Карін Жан-П'єр у подорожчанні палива в США звинуватила президента РФ Володимира Путіна. За її словами, зростання цін пов'язане із ситуацією в Україні, до якої безпосередньо причетний Путін.

"Той факт, що ми спостерігаємо зростання цін приблизно на 60% за останні кілька місяців, пов'язаний із нарощуванням російських сил та його, Володимира Путіна, вторгненням в Україну", — заявила на початку червня Жан-П'єр.

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Нагадаємо, що у травні місяці у Сполучених Штатах уперше середня ціна галону бензину перевищила 4 долари. Видання The Washington Post зазначає, що ціни на паливо стали шоком для американців, тим паче у туристичний сезон, коли попит на паливо зростає.

У Національному банку України спрогнозували, що ціни на пальне в країні стабілізуються, проте їх зниження очікувати не варто. Також у НБУ наголосили, що головними причинами дефіциту палива в Україні є руйнування російськими військами паливної інфраструктури і загальне подорожчання нафти на світовому ринку.