Нижче не будуть: у НБУ розповіли, що буде із цінами на бензин (фото)

У відомстві повідомили, що ціни на бензин в Україні стабілізуються, проте через високу ціну на нафту у світі будуть на високому рівні.

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У Національному банку України спрогнозували, що ціни на пальне в країні стабілізуються, проте їхнього зниження очікувати не варто. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному прогнозі відомства за травень.

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Причини дорогого бензину

Основною причиною дорогої вартості бензину в Україні в НБУ назвали найвищі ціни на нафту у світі.

"Водночас світові ціни на нафту залишаються високими — зросли до 121 долара за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні", — сказано у звіті.

Причини дефіциту палива в Україні

У НБУ зазначають, що головними причинами дефіциту палива в Україні є руйнування російськими військами паливної інфраструктури та нафтопереробних заводів у країні, блокування портів та дорожча та триваліша логістика.

При цьому регулятор додав, що 17 травня у Кабміні ухвалили рішення про відмову регулювати ціни на пальне, щоб оператори могли наситити український ринок.

Нагадаємо, 30 травня експерт Сергій Куюн розповів, що дефіцит бензину в Україні триватиме як мінімум до липня. Наразі держава шукає джерела імпорту палива, оскільки нафтопереробні заводи в Європі працюють на внутрішній ринок.

26 травня Фокус повідомляв, що ціни на пальне в Україні зростають. Літр бензину в Україні тепер коштує близько 49–52 грн, а дизпалива — 56–57 грн. Автогаз заправки продають за ціною 34–39,99 грн за літр.