Ниже не будут: в НБУ рассказали, что будет с ценами на бензин (фото)

В ведомстве сообщили, что цены на бензин в Украине стабилизируются, однако из-за высокой цены на нефть в мире будут на высоком уровне.

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В Национальном банке Украины спрогнозировали, что цены на топливо в стране стабилизируются, однако их снижения ожидать не стоит. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном прогнозе ведомства за май.

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Причины дорогого бензина

Основной причиной дорогой стоимости бензина в Украину в НБУ назвали высокие цены на нефть в мире.

"В то же время мировые цены на нефть остаются высокими — выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне", — сказано в отчете.

Причины дефицита топлива в Украине

В НБУ отмечают, что главными причинами дефицита топлива в Украине является разрушение российскими войсками топливной инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводов в стране, блокировка портов и более дорогая и продолжительная логистика.

При этом регулятор добавил, что 17 мая в Кабмине приняли решении об отказе регулировать цены на топливо, чтобы операторы могли насытить украинский рынок.

Напомним, 30 мая эксперт Сергей Куюн рассказал, что дефицит бензина в Украине продлится как минимум до июля. Сейчас государство ищут источники импорта топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы в Европе работают на внутренний рынок.

26 мая Фокус сообщал, что цены на топливо в Украине растут. Литр бензина в Украине теперь стоит около 49-52 грн, а дизтоплива — 56-57 грн. Автогаз заправки реализуют по цене 34-39,99 грн за литр.