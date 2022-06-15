В Москве арестовали топ-менеджера "Аэрофлота" Михаила Минаева

Его обвиняют в "особо крупном мошенничестве", Минаев занимался покупкой и лизингом самолетов

Хорошевский суд Москвы арестовал топ-менеджера компании "Аэрофлот" – Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС,

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Михаил Минаев занимал должность директора департамента планирования парка развития воздушных судов, проще говоря, занимался лизингом и покупкой самолетов.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), меру пресечению в виде заключения под стражу", — сказали в суде, не уточнив деталей уголовного дела в отношении Минаева. Минаев уже обжаловал свой арест. Его заключили под стражу до 8 августа 2022 года.

Дело топ-менеджера "Аэрофлота" может быть связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии авиакомпании.

Если суд признает Минаева виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

А 18 мая стало известно о решении все того же Хорошевского районного суда Москвы заочно арестовать бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова по делу о мошенничестве. Панова объявили в международный розыск.

Панов уже назвал обвинения "политически мотивированными". Ведь он уехал из РФ в Израиль еще в марте, а позже дал интервью Financial Times о войне в Украине и о том, как с началом вторжения стало невозможно вести бизнес в России и особенно быть топ-менеджером. Он призвал своих коллег уйти на пенсию, или в отставку и стараться саботировать военные действия.

"Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждую сделку или контракт, которые поддерживают военное вторжение или российскую пропаганду. Вы можете просветить своих подчиненных и дать им понять, что вы против войны. Можно игнорировать Z-парады и отказываться посылать своих сотрудников для участия в них, а можно громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта", — писал он.

Панов также сообщил, что покинул Россию с трудом. Его могли не выпустить из страны. Он рассказал, что когда прибыл в аэропорт "Шереметьево", то его впервые в жизни пригласили в отдельную комнату на собеседование.

"Два офицера из подразделения ФСБ, отвечающего за транспортную отрасль, подошли ко мне с расспросами о моем возвращении в Москву. У меня был только небольшой рюкзак в качестве ручной клади, и я сказал им, что совершаю короткий визит в Тель-Авив, и показал им свой обратный билет на три дня. Я был напуган. И все же меня отпустили", — признался Панов.

Панова заочно уволили из "Аэрофлота" за "неявку на работу".

Также из авиакомпании в марте уволился глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. Где он, — неизвестно. Министр транспорта России Виталий Савельев говорит, что он остался в РФ и займет другую должность, но топ-менеджер уже давно не выходил на связь и не появлялся на публике. Ушел с поста и гендиректор российского лоукостера "Победа" Андрей Калмыков.

Тем временем в "Аэрофлоте" остановили набор новых пилотов до "изменения ситуации и появления потребности".