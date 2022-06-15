У Москві заарештували топменеджера "Аерофлоту" Михайла Мінаєва

Його звинувачують у "особливо великому шахрайстві", Мінаєв займався покупкою та лізингом літаків.

Хорошевський суд Москви заарештував топменеджера компанії "Аерофлот" Михайла Мінаєва за звинуваченням у шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це повідомляє ТАРС.

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Михайло Мінаєв обіймав посаду директора департаменту планування парку розвитку повітряних суден, простіше кажучи, займався лізингом і купівлею літаків.

"Суд задовольнив клопотання слідства й обрав Мінаєву М.В., обвинуваченому за частиною 4 статті 159 КК РФ ("Шахрайство в особливо великому розмірі"), запобіжний захід у вигляді взяття під варту", — сказали в суді, не уточнивши деталей кримінальної справи щодо Мінаєва. Мінаєв уже оскаржив свій арешт. Його ув'язнили до 8 серпня 2022 року.

Справа топменеджера "Аерофлоту" може бути пов'язана з контрактом на розробку маркетингової стратегії авіакомпанії.

Якщо суд визнає Мінаєва винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів.

А 18 травня стало відомо про рішення того ж таки Хорошевського районного суду Москви заочно заарештувати колишнього заступника генерального директора "Аерофлоту" зі стратегії та маркетингу Андрія Панова в справі про шахрайство. Панова оголосили в міжнародний розшук.

Панов уже назвав звинувачення "політично вмотивованими". Адже він поїхав із РФ у Ізраїль ще в березні, а пізніше дав інтерв'ю Financial Times про війну в Україні та про те, як із початком вторгнення стало неможливо вести бізнес у Росії та особливо бути топменеджером. Він закликав своїх колег піти на пенсію або у відставку та намагатися саботувати воєнні дії.

"Ви можете саботувати воєнні дії, відкладаючи або ігноруючи кожну угоду або контракт, які підтримують військове вторгнення або російську пропаганду. Ви можете просвітити своїх підлеглих і дати їм зрозуміти, що ви проти війни. Можна ігнорувати Z-паради та відмовлятися посилати своїх співробітників для участі в них, а можна голосно кричати про економічну катастрофу, яка наростає з кожним новим тижнем конфлікту", — писав він.

Панов також повідомив, що залишив Росію важко. Його могли не випустити з країни. Він розповів, що коли прибув до аеропорту "Шереметьєво", то його вперше в житті запросили до окремої кімнати на співбесіду.

"Два офіцери з підрозділу ФСБ, який відповідає за транспортну галузь, підійшли до мене з розпитуваннями про моє повернення в Москву. У мене був лише невеликий рюкзак як ручна поклажа, і я сказав їм, що роблю короткий візит до Тель-Авіва, і показав їм свій зворотний квиток на три дні. Я був наляканий. І все ж таки мене відпустили", — зізнався Панов.

Панова заочно звільнили з "Аерофлоту" за "неявку на роботу".

Також із авіакомпанії в березні звільнився голова "Аерофлоту" Михайло Полубояринов. Де він, невідомо. Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв каже, що він залишився в РФ і обійме іншу посаду, але топменеджер уже давно не виходив на зв'язок і не з'являвся на публіці. Пішов із посади і гендиректор російського лоукостера "Перемога" Андрій Калмиков.

Тим часом в "Аерофлоті" зупинили набір нових пілотів до "зміни ситуації та появи потреби".