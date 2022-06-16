Вместо Голливуда: российские киносервисы закупают фильмы из Ирана и Турции, — СМИ

Из-за отсутствия западных премьер россияне перешли на турецкие сериалы и индийское кино.

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Российские онлайн-кинотеатры планируют хотя бы частично компенсировать отсутствие премьер американских и европейских студий фильмами из Ирана, Турции и Южной Кореи. Об этом сообщает ряд СМИ страны-агрессора.

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Так, агентство РБК пишет, что количество кино корейского производства на платформах ivi и Okko по предварительным итогам второго квартала увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, в два раза вырос турецкий контент, причем как фильмы, так и сериалы. Они заменили ранее популярные латиноамериканские "мыльные оперы". Теперь турецкие сериалы входят в ежемесячные топы по просмотрам.

Киносервис Wink, принадлежащий "Ростелекому", предлагает российским зрителям смотреть разнообразное индийское кино.

Также стриминговые сервисы закупают корейский контент.

"Однако его востребованность у подписчиков легальных стримингов вызывает сомнение: целевая аудитория дорам уже привыкла смотреть их на пиратских ресурсах", — уточняет российское агентство.

Как в свою очередь сообщает телеканал НТВ, самым активным покупателем иностранного контента является "Газпром-медиа", владеющий онлайн-платформой PREMIER.

"Мы провели плодотворные переговоры с кинематографистами республики Иран, и я с удовольствием анонсирую, что начался процесс работы над первым совместным проектом", — рассказал генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Напомним, в кинотеатрах РФ начнут показывать российские сериалы из-за ухода больших киностудий. Одной из первых премьер станет сериал про далекое будущее, в котором в России вымерло почти все мужское население.

В марте этого года голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили показ своих новых фильмов в России из-за военной агрессии РФ.