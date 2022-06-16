Замість Голлівуду: російські кіносервіси купують фільми з Ірану та Туреччини, — ЗМІ

Через відсутність західних прем'єр росіяни перейшли на турецькі серіали й індійське кіно.

Російські онлайн-кінотеатри планують хоча б частково компенсувати відсутність прем'єр американських і європейських студій фільмами з Ірану, Туреччини та Південної Кореї. Про це повідомляє низка ЗМІ країни-агресора.

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Так, агентство РБК пише, що кількість кіно корейського виробництва на платформах ivi та Okko за попередніми підсумками другого кварталу збільшилася в 1,4 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Окрім цього, вдвічі виріс турецький контент, причому як фільми, так і серіали. Вони замінили раніше популярні латиноамериканські "мильні опери". Тепер турецькі серіали входять до щомісячних топів на переглядах.

Кіносервіс Wink, що належить "Ростелекому", пропонує російським глядачам дивитися різноманітне індійське кіно.

Також стримінгові послуги закуповують корейський контент.

"Однак його затребуваність у підписників легальних стримінгів викликає сумнів: цільова аудиторія дорам уже звикла дивитися на піратських ресурсах", — уточнює російське агентство.

Як у свою чергу повідомляє телеканал НТВ, найактивнішим покупцем іноземного контенту є "Газпром-медіа", яке володіє онлайн-платформою PREMIER.

"Ми провели плідні переговори з кінематографістами республіки Іран, і я із задоволенням анонсую, що розпочався процес роботи над першим спільним проєктом", — розповів генеральний директор холдингу "Газпром-медіа" Олександр Жаров.

Нагадаємо, у кінотеатрах РФ почнуть показувати російські серіали через відхід великих кіностудій. Однією з перших прем'єр стане серіал про далеке майбутнє, у якому в Росії вимерло майже все чоловіче населення.

У березні цього року голлівудські студії Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount призупинили показ своїх нових фільмів у Росії через військову агресію РФ.