Евросоюз может исчезнуть раньше, чем туда вступит Украина, — Медведев

Российский политик решил высказать свое мнение о вступлении нашей страны в Евросоюз после того, как глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал его клоуном. Уточним, что вступление в ЕС зампредседателя Совбеза РФ сравнил с "построением коммунизма".

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что Евросоюз развалится раньше, чем примет Украину в свой состав. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

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Экс-президент России считает, что ситуация с принятием в ЕС Украины похожа на построение коммунизма в СССР.

"А дальше — как с построением коммунизма. Дата ведь еще не названа. Зато приведено много непроверенных абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Будут проверять их десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Следовательно, реальный срок — середина столетия. Не раньше. А вдруг (стучу по дереву) ЕС к тому времени исчезнет?" – написал Медведев.

Уточним, что накануне российского политика раскритиковали на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Медведев сегодня – клоун. Извините, что я должен произнести это вслух", — сказал глава конференции Кристоф Хойсген.

Отметим, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе практически сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Накануне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Грузия такой рекомендации не получила.

Напомним, в Госдуме РФ допустили, что Дмитрий Медведев может стать следующим президентом Украины.

Также Фокус писал о другом высказывании бывшего президента РФ. Дмитрий Медведев предположил, что Украины через 2 года не будет существовать на карте.