Євросоюз може зникнути раніше, ніж туди вступить Україна, — Медведєв

Російський політик вирішив висловити свою думку щодо вступу нашої країни до Євросоюзу після того, як глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген назвав його клоуном. Уточнимо, що вступ до ЄС заступник голови Ради безпеки РФ порівняв із "побудовою комунізму".

Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв припустив, що Євросоюз розвалиться раніше, ніж прийме Україну до свого складу. Про це урядовець написав у своєму Telegram-каналі.

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Експрезидент Росії вважає, що ситуація з прийняттям у ЄС України схожа на побудову комунізму в СРСР.

"А далі — як із побудовою комунізму. Дата ще не названа. Натомість наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їх об'єктивна верифікація неможлива. Перевірятимуть їх десятиліттями. Причому нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін — середина століття. Не раніше. А раптом (стукаю по дереву) ЄС на той час зникне?" – написав Медведєв.

Уточнимо, що напередодні російського політика розкритикували на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Медведєв сьогодні — клоун. Вибачте, що я повинен вимовити це вголос", — сказав глава конференції Крістоф Гойсґен.

Зазначимо, що Україна подала заявку на членство у Євросоюзі практично одразу після початку повномасштабного російського вторгнення. Напередодні Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала.

Нагадаємо, у Держдумі РФ припустили, що Дмитро Медведєв може стати наступним президентом України.

Також Фокус писав про інше висловлювання колишнього президента РФ. Дмитро Медведєв припустив, що Україна через 2 роки не існуватиме на карті.