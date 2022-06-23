Турция крайне серьезно относится к заявлениям о краже украинского зерна, — МИД страны

По словам Мевлюта Чавушоглу, Анкара не позволит завозить в страну похищенную продукцию. Он заверил, что Турция проводит собственное расследование по этому вопросу.

Руководство Турции серьезно воспринимают заявления о краже Российской Федерацией зерна из Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Лиз Трасс, пишет турецкое агентство Аnadolu.

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Он отметил, что в стране проводится собственное расследование по этому вопросу. Анкара не позволит завозить в страну похищенную продукцию, добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что в настоящее время руководство Турции прилагает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования продовольственной проблемы. Чавушоглу назвал план ООН по вывозу зерна из портов Украины вполне реальным и заявил, что Турция полностью его поддерживает.

Более того, Анкара продолжает активные переговоры по данному вопросу как с Россией, так и с Украиной.

"Если в Стамбуле удастся достигнуть договоренности, то будет создан Мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами вод Украины" — добавил он.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в свою очередь, сказала, что если не получится вывезти зерно из украинских портов, то это приведет к настоящему голоду.

"Зерновой кризис должен быть решен не позднее следующего месяца. В противном случае будут иметь место весьма пагубные последствия", — уточнила британский дипломат.

По словам Трасс, для решения проблемы надо обеспечить безопасный коридора для судов с украинским зерном.

Напомним, Турция заявила, что достигла прогресса в переговорах с РФ по вывозу украинского зерна. Переговоры в Москве принесли первый конкретный результат — турецкий сухогруз Azov Concord покинул украинский порт в Мариуполе.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что экспорт украинского зерна возможен и без разминирования портов.