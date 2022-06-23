Туреччина дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна, — МЗС країни

За словами Мевлюта Чавушоглу, Анкара не дозволить завозити в країну викрадену продукцію. Він запевнив, що Туреччина проводить власне розслідування щодо цього питання.

Керівництво Туреччини серйозно сприймає заяви про крадіжку Російською Федерацією зерна з України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції із главою МЗС Британії Ліз Трасс, пише турецьке агентство Аnadolu.

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Він зазначив, що у країні триває власне розслідування з цього питання. Анкара не дозволить завозити до країни викрадену продукцію, додав він.

Дипломат також наголосив, що наразі керівництво Туреччини докладає всіх необхідних зусиль для якнайшвидшого врегулювання продовольчої проблеми. Чавушоглу назвав план ООН щодо вивезення зерна з портів України цілком реальним та заявив, що Туреччина повністю його підтримує.

Щобільше, Анкара продовжує активні переговори щодо цього питання як з Росією, так і з Україною.

"Якщо у Стамбулі вдасться досягти домовленості, то буде створено Моніторинговий центр, а також "зону безпеки" безпосередньо за межами вод України", — додав він.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, зі свого боку, сказала, що якщо не вдасться вивезти зерно з українських портів, це призведе до справжнього голоду.

"Зернова криза має бути вирішена не пізніше за наступний місяць. Інакше будуть дуже згубні наслідки", — уточнила британський дипломат.

За словами Трасс, для розв'язання проблеми треба забезпечити безпечний коридор для суден з українським зерном.

Нагадаємо, Туреччина заявила, що досягла прогресу в переговорах з РФ щодо вивезення українського зерна. Переговори в Москві принесли перший конкретний результат — турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило український порт у Маріуполі.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що експорт українського зерна можливий і без розмінування портів.