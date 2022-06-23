"Хижина рыбака": у Путина нашли еще один роскошный особняк в Карелии (фото)

Согласно расследованию журналистов, комплекс расположен на берегу Ладожского озера. Там находится двухэтажный дом с пивоварней, двумя бассейнами, форельным хозяйством и фермой по производству мраморной говядины.

У президента России нашли еще одну роскошную дачу под названием "Хижина рыбака". Комплекс расположен на берегу Ладожского озера, которое находится в Карелии. Кроме того, к ее строительству причастные компании LLCInvest друзей Владимира Путина — олигархов Юрия и Бориса Ковальчука. Об этом сообщает проект по расследованиям коррупции и организованной преступности OCCRP со ссылкой на письма компаний.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации журналистов, на территории особняка главы Кремля расположен двухэтажный дом в футуристическом стиле с волнообразной крышей, просторной крышей и масштабной столовой зоной на открытом воздухе, там также находится пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тысяч евро тут можно производить 47 литров пива в день. На втором этаже есть чайная комната с видом на Ладожское озеро, а через стеклянную перегородку можно смотреть на процесс приготовления пива.

Также на территории есть два небольших бассейна, форельное хозяйство и ферма по производству мраморной говядины.

Отмечается, что стоимость объекта оценить сложно. Согласно смете от июня 2015 года, общестроительные работы обошлись Владимиру Путину в 187 млн рублей. В эту сумму не входят мебель, отделка, освещение и стоимость архитектурного и дизайн-проекта.

Согласно документам утечки, летом 2021 года неподалеку начали строить еще один дом с видом на Ладожское озеро, но неизвестно, готов ли объект.

Сколько стоит мебель?

Среди материалов отделки есть натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco, его примерная стоимость составляет $110 тысяч. Сантехника в этом доме стоит примерно 3 млн рублей. Есть биде, которые стоят $10 800 каждое, и насадки для душа по $4 600 за штуку, а также крытый бассейн с декоративным водопадом, вытекающим из первого этажа.

Опрошенные журналистами архитекторы отмечают, что на обстройку дома явно деньги не экономили.

[ + – ] Рендер интерьера дома

Реакция Кремля

В Кремле на вопросы о компаниях LLCInvest, в том числе о тех, что владеют и управляют "Хижиной рыбака", ответили, что "Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями".

Напомним, в 2021 году Фонд Алексея Навального выпустил расследование о "дворце Путина" в Геленджике за 100 млрд рублей. На территории резиденции есть ледовая арена, которая фактически зарыта под землей, церковь, оранжерея, амфитеатр и 80-ми метровый мост. Спонтируют его две государственных компании — Роснефть и Транснефть.

После этого ресурс "Крым.Реалии" выпустил еще одно расследование, в котором журналисты рассказали, что Путин построил в Крыму еще один дворец с ледовой ареной.