"Хатина рибалки": у Путіна знайшли ще один розкішний особняк у Карелії (фото)

Згідно з розслідуванням журналістів, комплекс розташований на березі Ладозького озера. Там знаходиться двоповерховий будинок з пивоварнею, двома басейнами, форельним господарством та фермою з виробництва мармурової яловичини.

У президента Росії знайшли ще одну розкішну дачу під назвою "Хатина рибалки". Комплекс розташований на березі Ладозького озера, що знаходиться в Карелії. Крім того, до її будівництва причетні компанії LLCInvest друзів Володимира Путіна — олігархів Юрія та Бориса Ковальчука. Про це повідомляє проєкт з розслідувань корупції та організованої злочинності OCCRP з посиланням на листи компаній.

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За інформацією журналістів, на території особняка глави Кремля розташований двоповерховий будинок у футуристичному стилі з хвилеподібним дахом, просторим дахом та масштабною столовою зоною на відкритому повітрі, там також знаходиться броварня. На австрійському устаткуванні вартістю 345 тисяч євро тут можна виготовляти 47 літрів пива на день. На другому поверсі є чайна кімната з видом на Ладозьке озеро, а через скляну перегородку можна дивитися на процес приготування пива.

Також на території є два невеликі басейни, форельне господарство та ферма з виробництва мармурової яловичини.

Наголошується, що вартість об'єкта оцінити складно. Згідно з кошторисом від червня 2015 року, загальнобудівельні роботи обійшлися Володимиру Путіну в 187 млн рублів. У цю суму не входять меблі, оздоблення, освітлення та вартість архітектурного та дизайн-проєкту.

Згідно з документами витоку, влітку 2021 року неподалік почали зводити ще один будинок з видом на Ладозьке озеро, але невідомо, чи готовий об'єкт.

Скільки коштують меблі?

Серед матеріалів обробки є натуральне напівдорогоцінне каміння лазурит і лабрадорит. Велика ділянка підлоги покрита мармуром Fior di Bosco, її приблизна вартість становить $110 тисяч. Сантехніка в цьому будинку коштує приблизно 3 млн рублів. Є біде, які коштують $10 800 кожне, і насадки для душу за $4 600 за штуку, а також критий басейн з декоративним водоспадом, що випливає з першого поверху.

Опитані журналістами архітектори зазначають, що на будівництво будинку явно гроші не економили.

[ + – ] Рендер інтер'єру будинку

Реакція Кремля

У Кремлі на запитання про компанії LLCInvest, зокрема про тих, що володіють та керують "Хижиною рибалки", відповіли, що "Президент Російської Федерації ніяк не пов'язаний і не афілійований з названими вами об'єктами та організаціями".

Нагадаємо, в 2021 році Фонд Олексія Навального випустив розслідування про "палац Путіна" в Геленджику за 100 млрд рублів. На території резиденції є льодова арена, яка фактично зарита під землею, церква, оранжерея, амфітеатр та 80-метровий міст. Спонсорують його дві державні компанії — Роснефть та Транснефть.

Після цього ресурс "Крим.Реалії" випустив ще одне розслідування, в якому журналісти розповіли, що Путін збудував у Криму ще один палац із льодовою ареною.