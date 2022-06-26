Важная поездка: Путин отправится в зарубежное турне впервые с начала полномасштабной войны

Перед визитом в Индонезию на саммит "Большой двадцатки" президент РФ планирует посетить по меньшей мере две страны.

Прокремлевский телеканал "Россия 1" анонсировал первую заграничную поездку президента РФ Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В частности, в графике визитов главы государства-агрессора такие страны, как Таджикистан и Туркменистан. Об этом российский журналист Павел Зарубин сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье, 26 июня.

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В отрывке из сюжета, опубликованном Зарубиным, говорится о том, что Путин на грядущей неделе планирует отправиться в столицу Таджикистана Душанбе на "большие переговоры" с главой этого государства Эмомали Рахмоном. В частности, у лидеров двух стран запланированы беседа и рабочий обед.

Затем, по данным государственного канала, Путин должен прилететь в туркменскую столицу Ашхабад, чтобы принять участие в "Каспийском саммите". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, планирует ли Путин какие-либо двусторонние встречи на полях этого мероприятия, которое состоится 29 июня.

Помимо этого, президент РФ намерен принять в Москве президента Индонезии Джоко Видодо на фоне того, что Джакарта в этом году проведет саммит стран-членов "Большой двадцатки" (G20).

"Встреча лидеров России и Индонезии произойдет после возвращения Путина из важной среднеазиатской поездки", — заявил Зарубин.

В сюжете российского журналиста упоминается, что лидеры стран Запада просили индонезийские власти отменить приглашение для Путина. Саммит пройдет 15-16 ноября.

Отметим, что 20 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Путин 30 июня приедет в белорусский Гродно. 25 июня стало известно, что российский лидер отказался от поездки в Беларусь.

Напомним, до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину лидер Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Украина может войти в Союзное государство с Россией и Беларусью через 15 лет. Также он заявлял, что в состав данного образования могут войти страны Средней Азии, например Туркменистан.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное обострению отношений с Литвой из-за так называемой блокады Калининграда. На встрече, предположительно, обсуждался вариант начала военных действий Москвы против Вильнюса.