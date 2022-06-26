Важлива поїздка: Путін вирушить у закордонне турне вперше з початку повномасштабної війни

Перед візитом до Індонезії на саміт "Великої двадцятки" президент РФ планує відвідати щонайменше дві країни.

Прокремлівський телеканал "Росія 1" анонсував першу закордонну поїздку президента РФ Володимира Путіна від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, у графіку візитів глави держави-агресора такі країни, як Таджикистан та Туркменістан. Про це російський журналіст Павло Зарубін повідомив у своєму телеграм-каналі у неділю, 26 червня.

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У уривку із сюжету, опублікованому Зарубіним, йдеться про те, що Путін наступного тижня планує вирушити до столиці Таджикистану Душанбе на "великі переговори" з главою цієї держави Емомалі Рахмоном. Зокрема, у лідерів двох країн заплановано розмову та робочий обід.

Потім, за даними державного каналу, Путін має прилетіти до туркменської столиці Ашхабад, щоб взяти участь у "Каспійському саміті". Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати, чи планує Путін якісь двосторонні зустрічі на полях цього заходу, який відбудеться 29 червня.

Крім цього, президент РФ має на меті прийняти в Москві президента Індонезії Джоко Відодо на тлі того, що Джакарта цього року проведе саміт країн-членів "Великої двадцятки" (G20).

"Зустріч лідерів Росії та Індонезії відбудеться після повернення Путіна із важливої середньоазіатської поїздки", — заявив Зарубін.

У сюжеті російського журналіста згадується, що лідери країн Заходу просили індонезійську владу скасувати запрошення для Путіна. Саміт пройде 15-16 листопада.

Зазначимо, що 20 червня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що Путін 30 червня приїде до білоруської Гродно. 25 червня стало відомо, що російський лідер відмовився від поїздки до Білорусі.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Україна може увійти до Союзної держави з Росією та Білоруссю через 15 років. Також він заявляв, що до складу цього утворення можуть увійти країни Середньої Азії, наприклад, Туркменістан.

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін провів нараду, присвячену загостренню відносин із Литвою через так звану блокаду Калінінграда. На зустрічі, ймовірно, обговорювався варіант початку воєнних дій Москви проти Вільнюса.