В России будут строже наказывать за "переход на сторону врага" и шпионаж

В Госдуме активно подстраивают российское законодательство к реалиям войны, предлагая жестче наказывать перебежчиков.

В середине июня депутаты Государственной думы РФ в первом чтении одобрили поправки в несколько статей Уголовного кодекса, целью которых является "защита национальных интересов", сообщает РБК. Законопроект предлагает наказывать участие россиян в войне "в целях, противоречащих интересам РФ", 20 годами тюрьмы, а "переход на сторону противника" приравнивать к госизмене. Также предлагают ужесточить наказание для наемничество. Наемников собираются наказывать тюремным сроком от 7 до 15 лет, а вербовщиков — от 12 до 18 лет. Ранее закон предусматривал для наемников лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Также проект закона предлагает приравнять к шпионажу передачу, сбор, похищение или хранение "в целях передачи противнику" сведений, которые "могут быть использованы против вооруженных сил РФ". То есть, шпионом могут признать, например, автора размещенного в сети видеоролика, который запечатлел передвижение военной техники.

По сведениям РБК, теперь в законопроект внесли новые поправки, которые уже одобрил Комитет Думы по госстроительству и законодательству. Россиянам, допущенным к гостайне, будет грозить до 7 лет тюрьмы за выезд за границу. Такой же срок положен за пересылку за границу носителей с данными, содержащими гостайну.

За "пропаганду, демонстрирование, а также изготовление и распространение нацистской символики" хотят наказывать сроками до четырех лет лишения свободы. А "злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета" будет караться тремя годами тюрьмы.

Как в Госдуме изменяют законы во время войны

Российские законодатели все чаще вынуждены реагировать на реалии, с которыми столкнулась их страна после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Из-за нехватки личного состава на украинских фронтах Комитет Государственной думы РФ по обороне подготовил поправки к статье 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект предлагает позволить выпускникам российских школ сразу же после выпуска заключать контракты с вооруженными силами. Единственное ограничение — возраст: на момент подписания контракта соискателю должно исполниться 18 лет. Сейчас российские законы предполагают, что контрактником можно стать только после призыва на срочную службу, на "срочке" полагается отслужить не менее трех месяцев.

Инициатива ужесточить наказание за "переход на сторону противника" по всей видимости связана с появлением в составе Вооруженным сил Украины легиона "Свобода России", в котором служат сдавшиеся в плен россияне и добровольцы из РФ.

Ранее сообщалось, что в легион "Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. Он призвал россиян переходить на сторону Киева, если они хотят, чтобы Россия стала свободной демократической страной.

Напомним, 11 июня российский президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека. В Госдуме пояснили необходимость принятия такого закона тем, что решения ЕСПЧ прямо противоречили Конституции РФ, ценностям и традициям россиян. В пример привели требование суда признать в России однополые браки.