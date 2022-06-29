В России не исключают возвращение смертной казни

По словам главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, в обществе оживилась дискуссия об отмене моратория на фоне ситуации на Донбассе, где боевики вынесли смертный приговор защитникам Украины.

В России могут вернуть смертную казнь при условии, если будет принята новая конституция. Об этом в ходе выступления на юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

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По его словам, ни поправками в законодательство, ни отдельным законом нельзя вернуть норму о применении смертной казни для осужденных.

Зорькин, выступая на юридическом форуме, подчеркнул, что мораторий о возвращении исключительной меры наказания может быть отменен в случае, если будет принята новая конституция России.

"Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в двух соседних республиках (на территории оккупированного Донбасса — ред.), я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране… Единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой конституции", — заявил глава Конституционного суда страны-агрессора.

Вместе с этим, Валерий Зорькин политиков не сворачивать с "пути гуманизации законодательной политики", агитируя за возвращение смертной казни в России. По его словам, отмена моратория на исключительную меру наказания стала бы плохим сигналом для российского общества и большой ошибкой для самой страны.

Стоит отметить, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину глава Конституционного суда не исключал возвращение смертной казни в России. Зорькин в конце декабря 2021 года утверждал, что пока в стране происходят умышленные убийства — вопрос об отмене моратория на применение исключительной меры наказания не может быть полностью закрыт.

Напомним, в конце мая "суд ДНР" вынес смертный приговор иностранным добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе. Граждан Великобритании и Марокко, которые были захвачены в плен, приговорили к смертной казни за "наемничество" и "попытку насильственного захвата власти".

Также сообщалось, что оккупанты в Мелитополе хотят ввести смертную казнь для граждан, которые отказываются сотрудничать с ВС РФ.