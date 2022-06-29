У Росії не заперечують повернення смертної кари

За словами голови Конституційного суду РФ Валерія Зорькіна, у суспільстві пожвавилася дискусія про скасування мораторію на тлі ситуації на Донбасі, де бойовики винесли смертний вирок захисникам України.

У Росії можуть повернути смертну кару за умови, якщо буде ухвалено нову конституцію. Про це під час виступу на юридичному форумі у Санкт-Петербурзі заявив голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін.

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За його словами, ні поправками до законодавства, ні окремим законом не можна повернути норму щодо застосування страти для засуджених.

Зорькін, виступаючи на юридичному форумі, наголосив, що мораторій про повернення виняткового заходу покарання може бути скасовано в разі, якщо буде ухвалено нову конституцію Росії.

"Оскільки дискусія про страту пожвавилася у зв'язку із ситуацією про можливість застосування цього заходу покарання в двох сусідніх республіках (на території окупованого Донбасу — ред.), я хотів би ось що нагадати прихильникам скасування мораторію на страту в нашій країні... Єдино прийнятний для цього спосіб — це ухвалення нової конституції", — заявив голова Конституційного суду країни-агресора.

Водночас, Валерій Зорькін політиків не згортатиме з "шляху гуманізації законодавчої політики", агітуючи за повернення смертної кари в Росії. За його словами, скасування мораторію на винятковий захід покарання стало б поганим сигналом для російського суспільства і великою помилкою власне для країни.

Варто зазначити, що за кілька місяців до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну глава Конституційного суду не заперечував повернення смертної кари в Росії. Зорькін наприкінці грудня 2021 року стверджував, що поки в країні відбуваються навмисні вбивства — питання про скасування мораторію на застосування виключного міри покарання не може бути повністю закрите.

Нагадаємо, наприкінці травня "суд ДНР" ухвалив смертний вирок іноземним добровольцям, які захищали Україну на Донбасі. Громадян Великої Британії та Марокко, які були захоплені в полон, засудили до страти за "найманство" та "спробу насильницького захоплення влади".

Також повідомлялося, що окупанти в Мелітополі хочуть ввести страту для громадян, які відмовляються співпрацювати із ЗС РФ.