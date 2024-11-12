Україна так не домовлялася — чому Путін через виступ на Валдаї зобов'язаний зняти з себе президентство

У ЯКИХ КОРДОНАХ ПУТІН ВИЗНАЄ УКРАЇНУ?

На Валдайському форумі модератор запитав Путіна про те, а в яких кордонах Росія визнає Україну.

Попри те, що Євген "Маршал" Жуков уже одного разу у своєму інтерв'ю відповідав на це запитання — "Росія визнаватиме Україну в межах тієї території, на якій росіяни отримують *зды..." — тим не менш, це цікавий момент в інтерв'ю Путіна. І його родзинка полягає в наступному...

За словами Путіна, "ми визнавали Україну в межах домовленостей 1991 року, але тоді в Декларації про суверенітет було написано, що Україна — це позаблокова держава. І на цій базі ми визнавали й кордони".

Ймовірно, Путін має на увазі цей пункт Декларації:

"Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї".

Згодом, мовляв, Україна змінила конституцію і внесла прагнення вступити до НАТО, не спитавши дозволу в Путіна. "А ми так не домовлялися..."

Це дуже важливий момент його виступу.

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Оскільки ми не домовлялися і про те, що Путін поламає через коліно російську конституцію кілька разів за 30 років, вилучивши політику з регіонів через припинення в суб'єктах федерації будь-якого політичного процесу, а також — обнуливши свої президентські терміни.

Адже ми теж так не домовлялися.

Путін фактично здійснив державний переворот у Росії, скроївши під себе законодавство. А ми не підтримуємо держпереворотів.

Путін, по суті, здійснив у Росії "коричневу революцію".

Далі Путін наводить приклад рішення міжнародного суду щодо Косова, згадуючи, що територія, яка самовизначається, не зобов'язана жодним чином узгоджувати свої дії з тією державою, до якої входить перед самовизначенням ця територія.

Тобто, по суті, Путін суперечить сам собі, з одного боку, заявляючи, що Україна, яка відокремлюється, жодним чином не зобов'язана якось закріплювати або не закріплювати свою позаблоковість. Але тут же каже: "Ми так не домовлялися"

Таким чином, для довгострокового врегулювання і закінчення війни, Путін повинен повернути всі нормативно-правові положення конституції РФ, яку він волюнтаристським способом змінив, і внаслідок цього залишити посаду президента, як особа, яка незаконно обіймає цю посаду.

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