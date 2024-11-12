Україна так не домовлялася — чому Путін через виступ на Валдаї зобов'язаний зняти з себе президентство
На Валдайському форумі Путін заявив, що Україна порушила обіцянку не входити в блоки — "а ми так не домовлялися". На це політтехнолог Дмитро Золотухін заперечує: адже ми теж не домовлялися, що Путін кілька разів перепише конституцію Росії — тож, за його логікою, він має залишити посаду...
У ЯКИХ КОРДОНАХ ПУТІН ВИЗНАЄ УКРАЇНУ?
На Валдайському форумі модератор запитав Путіна про те, а в яких кордонах Росія визнає Україну.
Попри те, що Євген "Маршал" Жуков уже одного разу у своєму інтерв'ю відповідав на це запитання — "Росія визнаватиме Україну в межах тієї території, на якій росіяни отримують *зды..." — тим не менш, це цікавий момент в інтерв'ю Путіна. І його родзинка полягає в наступному...
За словами Путіна, "ми визнавали Україну в межах домовленостей 1991 року, але тоді в Декларації про суверенітет було написано, що Україна — це позаблокова держава. І на цій базі ми визнавали й кордони".
Ймовірно, Путін має на увазі цей пункт Декларації:
"Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї".
Згодом, мовляв, Україна змінила конституцію і внесла прагнення вступити до НАТО, не спитавши дозволу в Путіна. "А ми так не домовлялися..."
Це дуже важливий момент його виступу.Важливо
Оскільки ми не домовлялися і про те, що Путін поламає через коліно російську конституцію кілька разів за 30 років, вилучивши політику з регіонів через припинення в суб'єктах федерації будь-якого політичного процесу, а також — обнуливши свої президентські терміни.
Адже ми теж так не домовлялися.
Путін фактично здійснив державний переворот у Росії, скроївши під себе законодавство. А ми не підтримуємо держпереворотів.
Путін, по суті, здійснив у Росії "коричневу революцію".
Далі Путін наводить приклад рішення міжнародного суду щодо Косова, згадуючи, що територія, яка самовизначається, не зобов'язана жодним чином узгоджувати свої дії з тією державою, до якої входить перед самовизначенням ця територія.
Тобто, по суті, Путін суперечить сам собі, з одного боку, заявляючи, що Україна, яка відокремлюється, жодним чином не зобов'язана якось закріплювати або не закріплювати свою позаблоковість. Але тут же каже: "Ми так не домовлялися"
Таким чином, для довгострокового врегулювання і закінчення війни, Путін повинен повернути всі нормативно-правові положення конституції РФ, яку він волюнтаристським способом змінив, і внаслідок цього залишити посаду президента, як особа, яка незаконно обіймає цю посаду.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо