Протестующие вскрыли гараж и развлекаются во дворце президента на Шри-Ланке (видео)

Люди, проникшие в резиденцию главы государства, провели обыск, искупались в бассейне и даже понежились на президентской кровати.

Протестующие граждане захватили дворец президента Шри-Ланки в Коломбо и пользуются всеми удобствами. Очевидцы сняли происходящее на камеры и опубликовали в социальных сетях.

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Жители Шри-Ланки вскрыли огромный гараж, в котором президент Готабая Раджапаска разместил десятки своих автомобилей, среди которых можно заметить люксовый Range Rover и несколько мерседесов представительского класса. Коллекция машин особенно впечатляет на фоне мощного экономического кризиса в стране, отразившегося в критическом дефиците топлива.

Некоторым участникам протестов удалось полежать на огромной президентской кровати, оценить мягкость диванов и обыскать ящики в спальне Готабая Раджапаска. Многие граждане сделали памятные селфи на свои телефоны, а также побывали в офисе президента, расположенном в здании по соседству. Десятки человек использовали возможность освежиться — и забрались в бассейн на территории резиденции.

В течение трех последних месяцев протесты гремели в правительственном квартале Коломбо в связи с кризисом. В начале июля премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о банкротстве Шри-Ланки. Валютные резервы страны иссякли, поэтому правительство не может импортировать из-за границы такие важные товары, как еду и горючее. Президент Готабая Раджапакса обратился к Владимиру Путину с просьбой возобновить рейсы российской компании "Аэрофлот" и предоставить кредит на покупку топлива.

В субботу, 9 июля, тысячи протестующих оцепили резиденцию президента Шри-Ланки. После столкновения с армией и полицией, сотни человек прорвались в здание, требуя отставки главы государства. По данным СМИ, около 30 человек получили ранения.

Кортеж президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса заметили в аэропорту Бандаранаайк во время протестов в Коломбо. Предполагается, что он покинул страну.