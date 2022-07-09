Протестувальники розкрили гараж і розважаються у палаці президента на Шрі-Ланці (відео)

Люди, які проникли до резиденції глави держави, провели обшук, покупалися у басейні та навіть поніжилися на президентському ліжку.

Протестувальники захопили палац президента Шрі-Ланки в Коломбо та користуються всіма зручностями. Очевидці зняли те, що відбувається на камери, й опублікували в соціальних мережах.

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Жителі Шрі-Ланки розкрили величезний гараж, у якому президент Готабая Раджапаска розмістив десятки своїх автомобілів, серед яких можна побачити люксовий Range Rover і кілька мерседесів представницького класу. Колекція машин особливо вражає на тлі потужної економічної кризи в країні, яка позначилась на критичному дефіциті палива.

Деяким учасникам протестів вдалося полежати на величезному президентському ліжку, оцінити м'якість диванів та обшукати ящики у спальні Готабая Раджапаска. Чимало громадян зробили пам'ятні селфі на свої телефони, а також побували в офісі президента, розташованому в будівлі по сусідству. Десятки людей використали можливість освіжитися і залізли в басейн на території резиденції.

Протягом трьох останніх місяців протести лунали в урядовому кварталі Коломбо через кризу. На початку липня прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе оголосив про банкрутство Шрі-Ланки. Валютні резерви країни закінчилися, тому уряд не може імпортувати з-за кордону такі важливі товари, як їжу та пальне. Президент Готабая Раджапакса звернувся до Володимира Путіна з проханням відновити рейси російської компанії "Аерофлот" і надати кредит на купівлю палива.

У суботу, 9 липня, тисячі протестувальників оточили резиденцію президента Шрі-Ланки. Після зіткнення з армією та поліцією сотні людей прорвалися до будівлі, вимагаючи відставки глави держави. За даними ЗМІ, майже 30 людей отримали поранення.

Кортеж президента Шрі-Ланки Готабая Раджапакса помітили в аеропорту Бандаранаайк під час протестів у Коломбо. Передбачається, що він покинув країну.