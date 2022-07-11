В РФ может не стать президента: ЛДПР призвала называть Путина правителем

Российские либерал-демократ считают, что слово "президент", которое распространилось по всему миру от США, чуждо русскому уху.

Функционеры из партии ЛДПР предложили сменить официальное наименование должности Владимира Путина. По мнению либерал-демократов, термин "президент" имеет иностранные корни, чуждые для россиян, поэтому его нужно поменять на слово "правитель". Об этом сообщает агентство "РБК".

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Кто именно из представителей ЛДПР внес данную инициативу неизвестно, однако в пресс-службе фракции заявили, что название должности главы государства в РФ всегда их смущало.

Депутаты свое смущение пояснили тем, что термин "президент" в контексте главы государства впервые начали применять в конце XVIII века в США, откуда это слово "расползлось по всему миру". Уже в советские годы, объясняют в ЛДПР, этот термин всегда использовался критически, так как все президенты были из Запада

"Вдруг внезапно в 1991 году это название установилась и у нас…И, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить", — считают в ЛДПР.

Кроме того, депутаты считают, что ближе и понятнее русскому уху слово "правитель" или просто "глава государства".

Вопрос об отмене термина "президент" поднимался депутатами в тексте поправок к конституции РФ еще в 2020 году, но тогда предложение принято не было, хотя в ЛДПР по-прежнему убеждены, что это сделать было бы правильно.

Комментируя инициативу либерал-демократов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это новая идея, и пока в Кремле об этом не задумывались. Поэтому по этому вопросу никакой позиции нет.

Ранее Фокус опубликовал расследование журналистов ВВС, в котором говорилось о состоянии здоровья российского президента Владимира Путина. Как выяснилось, Путин не только общается с гостями за длинным столом, но и требует соблюдать меры предосторожности и проходить карантин тем, кому хочет пожать руку.

На встрече с руководителями фракций Госдумы Путин заявил, что российскую армию хотят победить на поле боя. По его словам, армия еще "ничего не начинала серьезного" в Украине.