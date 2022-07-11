У РФ може не стати президента: ЛДПР закликала називати Путіна правителем

Російські ліберал-демократи вважають, що слово "президент", яке поширилося по всьому світу від США, далеке від російського вуха.

Функціонери з партії ЛДПР запропонували змінити офіційну назву посади Володимира Путіна. На думку ліберал-демократів, термін "президент" має іноземне коріння, чуже для росіян, тому його потрібно поміняти на слово "правитель". Про це повідомляє агентство РБК.

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Хто саме з представників ЛДПР вніс цю ініціативу, невідомо, проте в пресслужбі фракції заявили, що назва посади глави держави в РФ завжди їх бентежила.

Депутати своє збентеження пояснили тим, що термін "президент" у контексті глави держави вперше почали застосовувати наприкінці XVIII століття в США, звідки це слово "розповзлося по всьому світу". Вже за радянських років, пояснюють у ЛДПР, цей термін завжди використовувався критично, оскільки всі президенти були із Заходу.

"Раптом у 1991 році ця назва встановилася і в нас... І поки вона не вкоренилася остаточно, можна її спокійно замінити", — вважають у ЛДПР.

Крім того, депутати вважають, що ближче та зрозуміліше російському вуху слово "правитель" або просто "глава держави".

Питання про відміну терміна "президент" порушувалося депутатами в тексті поправок до конституції РФ ще у 2020 році, але тоді пропозицію не прийняли, хоча в ЛДПР, як і раніше, переконані, що це зробити було б правильно.

Коментуючи ініціативу ліберал-демократів, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це нова ідея, і поки що в Кремлі про це не замислювалися. Тому щодо цього питання жодної позиції немає.

Раніше Фокус опублікував розслідування журналістів ВВС, у якому йшлося про стан здоров'я російського президента Володимира Путіна. Як з'ясувалося, Путін не лише спілкується з гостями за довгим столом, а й вимагає дотримуватися запобіжних заходів і проходити карантин тим, кому хоче потиснути руку.

На зустрічі з керівниками фракцій Держдуми Путін заявив, що російську армію хочуть перемогти на полі бою. За його словами, армія ще "нічого не починала серйозного" в Україні.