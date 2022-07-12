Война в Йемене: США могут разрешить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, – Reuters

После начала полномасштабной войны РФ с Украиной, администрация Джо Байдена изменила подход к отношениям с саудитами. Главная проблема для Штатов – увеличение добычи нефти в Аравии.

В администрации президента США Джо Байдена обсуждается отмена запрета на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщили четыре источника агентства Reuters.

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Любое решение Белого дома зависит от окончания боевых действий Эр-Рияда в соседнем Йемене. Высокопоставленные аравийские чиновники настаивают на отказе американских коллег от политики продаж исключительно оборонного оружия.

Источник, знакомый с обсуждениями, сказал, что чиновники из Саудовской Аравии поднимали эту тему во время майского визита заместителя министра обороны Халида бин Салмана в Вашингтон.

[ + – ] Замминистра обороны Халид бин Салман на встрече с коллегами из Вашингтона

На вопрос, рассматривают ли у Байдена вопрос о разморозке продаж наступательного оружия, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил: "Сейчас ничего не обсуждается, чтобы отменить этот запрет. Мы сосредоточены на укреплении и поддержании хрупкого, но реального режима прекращения огня в Йемене".

Отмена ограничений на наступательные вооружения обязательно вызовет оппозицию в Конгрессе, в частности, со стороны демократов, предупредили помощники некоторых конгрессменов.

Вероятным противником этой инициативы будет сенатор-демократ Крис Мерфи, ярый критик саудовской кампании в Йемене. Он хвалил решение Байдена заморозить продажу наступательного оружия.

Война в Йемене – какое оружие могут получить саудиты

От администрации Байдена ждут аккуратных действий и дискуссий о возможных вариантах передачи систем, отметило Reuters.

Amnesty International заявила, что американские высокоточные бомбы использовались при авиаударе коалиции во главе с Саудовской Аравией по центру содержания под стражей в Йемене в январе. Тогда погибли десятки человек.

[ + – ] Высокоточными бомбами хуситы нанесли авиаудар коалиции по центру содержания под стражей в Йемене

"Если Вашингтон ослабит запрет, возможно, будет легче продвигать продажи менее смертоносной техники – бронетранспортеров, запасов несложного оружия класса "земля-земля" и "воздух-земля", – заявили чиновники.

Поставки оружия Саудовской Аравии – как Штаты поддерживали союзников

Reuters пишет, что Вашингтон поставлял Саудовской Аравии в ноябре 2021 года системы противоракетной обороны и ракеты к ним, в частности, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD.

Будучи еще кандидатом в президенты, Байден называл Саудовскую Аравию страной-изгоем. В феврале прошлого года он запретил поддерживать США наступательные операции в Йемене, включая "соответствующую продажу оружия".

Саудовская Аравия была крупнейшим покупателем американского оружия и возмутилась этими ограничениями.

Отношение Байдена к Саудовской Аравии смягчили после начала полномасштабной войны России в Украине, отметило Reuters. США и другие западные страны просили саудитов увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.

Напомним, что Саудовская Аравия в конце марта начала военную операцию в Йемене. Это случилось после ракетной атаки повстанцев-хуситов по мощностям нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Хуситы захватывали десантные корабли Саудовской Аравии с оружием.