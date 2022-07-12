Война в Йемене: США могут разрешить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, – Reuters
После начала полномасштабной войны РФ с Украиной, администрация Джо Байдена изменила подход к отношениям с саудитами. Главная проблема для Штатов – увеличение добычи нефти в Аравии.
В администрации президента США Джо Байдена обсуждается отмена запрета на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщили четыре источника агентства Reuters.
Любое решение Белого дома зависит от окончания боевых действий Эр-Рияда в соседнем Йемене. Высокопоставленные аравийские чиновники настаивают на отказе американских коллег от политики продаж исключительно оборонного оружия.
Источник, знакомый с обсуждениями, сказал, что чиновники из Саудовской Аравии поднимали эту тему во время майского визита заместителя министра обороны Халида бин Салмана в Вашингтон.
На вопрос, рассматривают ли у Байдена вопрос о разморозке продаж наступательного оружия, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил: "Сейчас ничего не обсуждается, чтобы отменить этот запрет. Мы сосредоточены на укреплении и поддержании хрупкого, но реального режима прекращения огня в Йемене".
Отмена ограничений на наступательные вооружения обязательно вызовет оппозицию в Конгрессе, в частности, со стороны демократов, предупредили помощники некоторых конгрессменов.
Вероятным противником этой инициативы будет сенатор-демократ Крис Мерфи, ярый критик саудовской кампании в Йемене. Он хвалил решение Байдена заморозить продажу наступательного оружия.
Война в Йемене – какое оружие могут получить саудиты
От администрации Байдена ждут аккуратных действий и дискуссий о возможных вариантах передачи систем, отметило Reuters.
Amnesty International заявила, что американские высокоточные бомбы использовались при авиаударе коалиции во главе с Саудовской Аравией по центру содержания под стражей в Йемене в январе. Тогда погибли десятки человек.
"Если Вашингтон ослабит запрет, возможно, будет легче продвигать продажи менее смертоносной техники – бронетранспортеров, запасов несложного оружия класса "земля-земля" и "воздух-земля", – заявили чиновники.
Поставки оружия Саудовской Аравии – как Штаты поддерживали союзников
Reuters пишет, что Вашингтон поставлял Саудовской Аравии в ноябре 2021 года системы противоракетной обороны и ракеты к ним, в частности, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD.
Будучи еще кандидатом в президенты, Байден называл Саудовскую Аравию страной-изгоем. В феврале прошлого года он запретил поддерживать США наступательные операции в Йемене, включая "соответствующую продажу оружия".
Саудовская Аравия была крупнейшим покупателем американского оружия и возмутилась этими ограничениями.
Отношение Байдена к Саудовской Аравии смягчили после начала полномасштабной войны России в Украине, отметило Reuters. США и другие западные страны просили саудитов увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.
Напомним, что Саудовская Аравия в конце марта начала военную операцию в Йемене. Это случилось после ракетной атаки повстанцев-хуситов по мощностям нефтяного гиганта Saudi Aramco.
Хуситы захватывали десантные корабли Саудовской Аравии с оружием.