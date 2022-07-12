Війна в Ємені: США можуть дозволити продаж наступальної зброї Саудівської Аравії, — Reuters

Після початку повномасштабної війни РФ з Україною адміністрація Джо Байдена змінила підхід до відносин із саудитами. Головна проблема для Штатів — збільшення видобутку нафти в Аравії.

В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють скасування заборони продажу наступальної зброї Саудівської Аравії. Про це повідомили чотири джерела агентства Reuters.

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Будь-яке рішення Білого дому залежить від закінчення бойових дій Ер-Ріяда в сусідньому Ємені. Високопоставлені аравійські чиновники наполягають на відмові американських колег від політики продажу виключно оборонної зброї.

Джерело, знайоме з обговореннями, сказало, що чиновники із Саудівської Аравії порушували цю тему під час травневого візиту заступника міністра оборони Халіда бін Салмана до Вашингтона.

[ + – ] Заступник міністра оборони Халід бін Салман на зустрічі з колегами з Вашингтона

На питання, чи розглядають у Байдена питання про розморожування продажів наступальної зброї, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відповів: "Зараз нічого не обговорюється, щоб скасувати цю заборону. Ми зосереджені на зміцненні та підтримці тендітного, але реального режиму припинення вогню в Ємені".

Скасування обмежень на наступальні озброєння обов'язково викличе опозицію в Конгресі, зокрема з боку демократів, попередили помічники деяких конгресменів.

Імовірним противником цієї ініціативи буде сенатор-демократ Кріс Мерфі, затятий критик саудівської кампанії в Ємені. Він хвалив рішення Байдена заморозити продаж наступальної зброї.

Війна в Ємені — яку зброю можуть отримати саудити

Від адміністрації Байдена чекають акуратних дій і дискусій про можливі варіанти передачі систем, зазначило Reuters.

Amnesty International заявила, що американські високоточні бомби використовувалися при авіаударі коаліції на чолі із Саудівською Аравієюпо по центру утримання під вартою в Ємені в січні. Тоді загинули десятки людей.

[ + – ] Високоточними бомбами хусити завдали авіаудару коаліції по центру утримання під вартою в Ємені

"Якщо Вашингтон послабить заборону, можливо, буде легше просувати продаж менш смертоносної техніки — бронетранспортерів, запасів нескладної зброї класу "земля-земля" та "повітря-земля", — заявили чиновники.

Постачання зброї Саудівській Аравії — як Штати підтримували союзників

Reuters пише, що Вашингтон постачав Саудівській Аравії в листопаді 2021 року системи протиракетної оборони та ракети до них, зокрема протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності THAAD.

Будучи ще кандидатом у президенти, Байден називав Саудівську Аравію країною-ізгоєм. У лютому минулого року він заборонив підтримувати США наступальні операції в Ємені, включаючи "відповідний продаж зброї".

Саудівська Аравія була найбільшим покупцем американської зброї та обурилася цими обмеженнями.

Ставлення Байдена до Саудівської Аравії пом'якшили після початку повномасштабної війни Росії в Україні, зазначило Reuters. США й інші західні країни просили саудитів збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати скорочення постачання з РФ.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія наприкінці березня розпочала військову операцію в Ємені. Це сталося після ракетної атаки повстанців-хуситів по потужностях нафтового гіганта Saudi Aramco.

Хусити захоплювали десантні кораблі Саудівської Аравії зі зброєю.