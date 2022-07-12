Війна в Ємені: США можуть дозволити продаж наступальної зброї Саудівської Аравії, — Reuters
Після початку повномасштабної війни РФ з Україною адміністрація Джо Байдена змінила підхід до відносин із саудитами. Головна проблема для Штатів — збільшення видобутку нафти в Аравії.
В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють скасування заборони продажу наступальної зброї Саудівської Аравії. Про це повідомили чотири джерела агентства Reuters.
Будь-яке рішення Білого дому залежить від закінчення бойових дій Ер-Ріяда в сусідньому Ємені. Високопоставлені аравійські чиновники наполягають на відмові американських колег від політики продажу виключно оборонної зброї.
Джерело, знайоме з обговореннями, сказало, що чиновники із Саудівської Аравії порушували цю тему під час травневого візиту заступника міністра оборони Халіда бін Салмана до Вашингтона.
На питання, чи розглядають у Байдена питання про розморожування продажів наступальної зброї, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відповів: "Зараз нічого не обговорюється, щоб скасувати цю заборону. Ми зосереджені на зміцненні та підтримці тендітного, але реального режиму припинення вогню в Ємені".
Скасування обмежень на наступальні озброєння обов'язково викличе опозицію в Конгресі, зокрема з боку демократів, попередили помічники деяких конгресменів.
Імовірним противником цієї ініціативи буде сенатор-демократ Кріс Мерфі, затятий критик саудівської кампанії в Ємені. Він хвалив рішення Байдена заморозити продаж наступальної зброї.
Війна в Ємені — яку зброю можуть отримати саудити
Від адміністрації Байдена чекають акуратних дій і дискусій про можливі варіанти передачі систем, зазначило Reuters.
Amnesty International заявила, що американські високоточні бомби використовувалися при авіаударі коаліції на чолі із Саудівською Аравієюпо по центру утримання під вартою в Ємені в січні. Тоді загинули десятки людей.
"Якщо Вашингтон послабить заборону, можливо, буде легше просувати продаж менш смертоносної техніки — бронетранспортерів, запасів нескладної зброї класу "земля-земля" та "повітря-земля", — заявили чиновники.
Постачання зброї Саудівській Аравії — як Штати підтримували союзників
Reuters пише, що Вашингтон постачав Саудівській Аравії в листопаді 2021 року системи протиракетної оборони та ракети до них, зокрема протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності THAAD.
Будучи ще кандидатом у президенти, Байден називав Саудівську Аравію країною-ізгоєм. У лютому минулого року він заборонив підтримувати США наступальні операції в Ємені, включаючи "відповідний продаж зброї".
Саудівська Аравія була найбільшим покупцем американської зброї та обурилася цими обмеженнями.
Ставлення Байдена до Саудівської Аравії пом'якшили після початку повномасштабної війни Росії в Україні, зазначило Reuters. США й інші західні країни просили саудитів збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати скорочення постачання з РФ.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія наприкінці березня розпочала військову операцію в Ємені. Це сталося після ракетної атаки повстанців-хуситів по потужностях нафтового гіганта Saudi Aramco.
Хусити захоплювали десантні кораблі Саудівської Аравії зі зброєю.