Мобилизация, отставка министров или новый СССР: зачем Госдуму РФ созывают на заседание

Назначение на 15 июля внеочередного заседания российского парламента заставило экспертов и СМИ поломать голову над тем, что такого срочного придумали в Кремле.

Многих встревожило назначение на 15 июля внеочередного заседания российской Госдумы, так как лишь 6 июля закончилась весенняя сессия парламента. При этом руководство парламента ограничилось коротким заявлением о том, что планируется "рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики". В результате родилось много версий о том, зачем понадобилось вновь собирать послушных воле президента Владимира Путина депутатов.

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Конспирологическая версия

Анонимные телеграм-каналы предложили несколько конспирологических версий. В частности, говорилось о возможности провозглашения Путиным нового союза славянских государств, в котором роль украинского президента сыграет беглый Виктор Янукович, а руководить он будет оккупированной частью Украины. Также строились версии о том, что российский диктатор наберется наконец решимости объявить войну Украине и огласить всеобщую мобилизацию. Однако стоит учитывать, что такие каналы не ссылаются ни на какие источники и информация от них нередко оказывается ложной.

Версия российской оппозиции

Оппозиционный политолог Екатерина Шульман уверена, что об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации речи не идет, так как президент может оформить это своими указами, голосование в Думе для этого не нужно.

Шульман рассказала ВВС, что заседание Госдумы могло бы понадобиться для ратификации международных договоров, их денонсации или "признания независимости кого-нибудь". Однако для этого сначала необходимо провести референдумы о самоопределении, чего пока не сделано.

Также участие Думы может понадобиться для принятия кадровых перестановок в правительстве или других госструктур, например, при смене руководства Счетной палаты.

"Пока дело выглядит так, будто речь идет не о больших политических, а о законотворческих решениях, — сказала политолог.. — В этом случае и Совет Федерации должен будет собраться для утверждения принятого Думой, а он уже выразил такую готовность".

Версия источников в Госдуме и АП

Российские СМИ, ссылаясь на источники в российском парламенте, сообщают о том, что проведение внеочередного заседания "вызвано необходимостью принять ранее внесенные правительственные инициативы и решением некоторых кадровых вопросов".

Ссылаясь на два источника, близких к администрации президента РФ, "Медуза" пишет о том, что Госдуме предстоит одобрить отставку министра связи Максута Шадаева и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, при этом последний может стать вице-премьером. Также возможны перестановки в руководстве Счетной палаты, так как ее глава Алексей Кудрин может уйти в отставку. При этом один из источников утверждает, что Кудрин может стать новым премьером, заменив на этом посту Михаила Мишустина.

Помимо этого депутаты должны будут проголосовать за пакет законопроектов по поддержке промышленности. Эти проекты подготовили, чтобы не допустить социального недовольства на предприятиях, которые остановлены или работают не в полную мощность из-за санкций.

Впрочем, собеседники "Медузы" не исключают, что в случае объявления Владимиром Путиным мобилизации, Думе придется обсудить вопросы, связанные с войной, к примеру, поправки в бюджет.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркивает, что в России объявление всеобщей мобилизации невозможно без официального объявления войны Украине. Однако идти на это Путин не хочет, так как не может себе признаться в том, что его страна увязла в полномасштабной войне. Поэтому он по-прежнему успокаивает себя, называя происходящее "спецоперацией".

30 июня Генштаб ВСУ сообщал, что Беларусь может объявить скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной регионах. 15 июня издание Bloomberg писало, что Россия израсходовала большую часть военной мощи, поэтому в стране возможна мобилизация.