Мобілізація, відставка міністрів чи новий СРСР: навіщо Держдуму РФ скликають на засідання

Призначення на 15 липня позачергового засідання російського парламенту змусило експертів і ЗМІ поламати голову над тим, що такого термінового вигадали в Кремлі.

Багатьох стривожило призначення на 15 липня позачергового засідання російської Держдуми, оскільки лише 6 липня закінчилася весняна сесія парламенту. При цьому керівництво парламенту обмежилося короткою заявою про те, що планується "розглянути ініціативи уряду й депутатів щодо підтримки громадян і економіки". В результаті народилося багато версій про те, навіщо знадобилося знову збирати слухняних волі президента Володимира Путіна депутатів.

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Конспірологічна версія

Анонімні телеграм-канали запропонували кілька конспірологічних версій. Зокрема, йшлося про можливість проголошення Путіним нової спілки слов'янських держав, у якій роль українського президента відіграє утікач Віктор Янукович, а керуватиме він окупованою частиною України. Також будували версії про те, що російський диктатор набереться нарешті рішучості оголосити війну Україні й оголосити загальну мобілізацію. Однак варто враховувати, що такі канали не посилаються на жодні джерела, і інформація від них нерідко виявляється помилковою.

Версія російської опозиції

Опозиційна політологиня Катерина Шульман упевнена, що про оголошення воєнного стану та загальної мобілізації не йдеться, оскільки президент може оформити це своїми указами, голосування в Думі для цього не потрібно.

Шульман розповіла ВВС, що засідання Держдуми могло б знадобитися для ратифікації міжнародних договорів, їхньої денонсації чи "визнання незалежності когось". Однак для цього спочатку необхідно провести референдуми про самовизначення, чого поки що не зроблено.

Також участь Думи може знадобитися для ухвалення кадрових перестановок в уряді чи інших держструктурах, наприклад, при зміні керівництва Рахункової палати.

"Поки що справа має такий вигляд, ніби йдеться не про великі політичні, а про законотворчі рішення, — сказала політологиня. — У цьому випадку і Рада Федерації повинна буде зібратися для затвердження ухваленого Думою, а вона уже висловила таку готовність".

Версія джерел у Держдумі й АП

Російські ЗМІ, посилаючись на джерела в російському парламенті, повідомляють про те, що проведення позачергового засідання "викликане необхідністю ухвалити раніше внесені урядові ініціативи та вирішити деякі кадрові питання".

Посилаючись на два джерела, близькі до адміністрації президента РФ, "Медуза" пише про те, що Держдума має схвалити відставку міністра зв'язку Максута Шадаєва та керівника Мінпромторгу Дениса Мантурова, при цьому останній може стати віцепрем'єром. Також можливі перестановки в керівництві Рахункової палати, оскільки її голова Олексій Кудрін може піти у відставку. При цьому одне з джерел стверджує, що Кудрін може стати новим прем'єром, замінивши на цій посаді Михайла Мішустіна.

Крім цього, депутати повинні будуть проголосувати за пакет законопроєктів із підтримки промисловості. Ці проєкти підготували, щоб не допустити соціального невдоволення на підприємствах, які зупинені чи працюють не на повну потужність через санкції.

Утім співрозмовники "Медузи" не виключають, що в разі оголошення Володимиром Путіним мобілізації Думі доведеться обговорити питання, пов'язані з війною, наприклад, поправки до бюджету.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький наголошує, що в Росії оголошення загальної мобілізації неможливе без офіційного оголошення війни Україні. Однак іти на це Путін не хоче, бо не може собі зізнатися, що його країна загрузла в повномасштабній війні. Тому він, як і раніше, заспокоює себе, називаючи те, що відбувається, "спецоперацією".

30 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Білорусь може оголосити приховану мобілізацію в прикордонних із Україною регіонах. 15 червня видання Bloomberg писало, що Росія витратила більшу частину військової могутності, тому в країні можлива мобілізація.