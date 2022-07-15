Вытесним импорт: без 5 минут вице-премьер выступил за уход РФ от рыночной промышленной политики

По словам Дениса Мантурова, Россия будет быстро осваивать производство аналогов импортных запчастей. Первые "успехи" – падение производства легковых автомобилей на 50%.

России нужно отказаться от рыночной промышленной политики. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая перед депутатами Госдумы на внеочередном заседании 15 июля.

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Российские депутаты рассматривают Мантурова в качестве кандидата на должность вице-премьера.

"Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Импортные технику и оборудование нужно постепенно вытеснять", – призвал чиновник.

[ + – ] Путин собирается оперативно подписать указ о назначении Дениса Мантурова

Задачи промышленного сектора, по словам Мантурова, подробно обсудили с главой правительства Михаилом Мишустиным. Чтобы обеспечить поставки критических комплектующих, надо создать новые кооперационные связи, отметил министр.

"Интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. Ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов", – подчеркнул Мантуров.

Российский автопром упадет на 50%

Производство легковых автомобилей в России по итогам 2022 года может сократиться на 50%, проинформировал Денис Мантуров.

"Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль – это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%", — спрогнозировал он в ответ на вопрос о ситуации с автопромом.

Президент РФ Владимир Путин очень быстро, возможно, даже 15 июля подпишет указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером, если его кандидатуру одобрит Госдума, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью Путина, будет курировать российское импортозамещение.

Украинская промышленность сильно пострадала от боевых действий. Фокус ранее писал, что в Донецкой области уничтожены меткомбинаты "Азовсталь" и ММК Ильича.