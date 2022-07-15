Витіснимо імпорт: без 5 хвилин віцепрем'єр виступив за відхід РФ від ринкової промислової політики

За словами Дениса Мантурова, Росія швидко освоюватиме виробництво аналогів імпортних запчастин. Перші успіхи — падіння виробництва легкових автомобілів на 50%.

Росії слід відмовитися від ринкової промислової політики. Таку заяву зробив міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров, виступаючи перед депутатами Держдуми на позачерговому засіданні 15 липня.

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Російські депутати розглядають Мантурова як кандидата на посаду віцепрем'єра.

"Потрібно здійснити поворот від ринкової промислової політики до політики забезпечення технологічного суверенітету. Імпортну техніку та обладнання потрібно поступово витісняти", — закликав урядовець.

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Завдання промислового сектору, за словами Мантурова, докладно обговорили із главою уряду Михайлом Мішустіним. Щоб забезпечити постачання критичних деталей для комплектування, потрібно створити нові коопераційні зв'язки, зазначив міністр.

"Інтенсивно займаємося цим у ручному режимі разом з компаніями та торговими представництвами. Прискореними темпами освоюватимемо виробництво власних аналогів для заміни імпортних компонентів", — наголосив Мантуров.

Російський автопром впаде на 50%

Виробництво легкових автомобілів у Росії за підсумками 2022 року може скоротитися на 50%, поінформував Денис Мантуров.

"Ви торкнулися найбільш, напевно, враженої галузі — це автопром. Зниження ринку і виробництва цього року буде близько 50%", — спрогнозував він у відповідь на питання про ситуацію з автопромом.

Президент РФ Володимир Путін дуже швидко, можливо, навіть 15 липня підпише указ про призначення міністра промисловості РФ Дениса Мантурова віцепрем'єром, якщо його кандидатуру схвалить Держдума, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Зазначимо, що Катерина Тихонова, яку ЗМІ називають молодшою дочкою Путіна, курируватиме російське імпортозаміщення.

Українська промисловість дуже постраждала від бойових дій. Фокус раніше писав, що в Донецькій області знищено меткомбінати "Азовсталь" та ММК Ілліча.