Путин внезапно собирает Совбез на фоне экстренного заседания Госдумы

Совещание Совета безопасности РФ пройдет в один день с тем, как российский парламент будет рассматривать "неотложные вопросы".

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает агентство ТАСС.

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"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, другие встречи, в которых будет участвовать Путин сегодня, пройдут непублично.

Напомним, 15 июля Государственная дума РФ проводит внеочередное заседание, чтобы взяться за "неотложные вопросы". Российский парламент официально закончил работу весенней сессии на прошлой неделе. По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, на сегодняшнем заседании Госдумы депутаты могут рассмотреть вопрос, связанный с полномасштабной войной против Украины. Ранее Песков отмечал, что присутствовать на заседании парламента Путин не планирует.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, депутаты сегодня рассмотрят инициативы правительства и депутатов, направленные на поддержку граждан и экономики России. Ожидается, что парламентарии примут решение по 17 законопроектам.

Также мы писали, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о бесплатной выдаче российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.