Путін раптово збирає Радбез на тлі екстреного засідання Держдуми

Нарада Ради безпеки РФ пройде в один день з тим, як російський парламент розглядатиме "невідкладні питання".

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 15 липня, проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Про це з посиланням на прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова повідомляє агентство ТАСС.

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"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня — там залежатиме від інших заходів — оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", — сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, інші зустрічі, в яких візьме участь Путін сьогодні, відбудуться непублічно.

Нагадаємо, 15 липня Державна дума РФ проводить позачергове засідання, щоб взятися за "нагальні питання". Російський парламент офіційно закінчив роботу весняної сесії минулого тижня. На думку російського військового експерта Олексія Леонкова, на сьогоднішньому засіданні Держдуми депутати можуть розглянути питання пов'язане з повномасштабною війною проти України. Раніше Пєсков зазначав, що бути присутнім на засіданні парламенту Путін не планує.

За словами спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, депутати сьогодні розглянуть ініціативи уряду та депутатів, спрямовані на підтримку громадян та економіки Росії. Очікується, що парламентарі ухвалять рішення щодо 17 законопроєктів.

Також ми писали, що напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про безоплатне видавання російських паспортів мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.