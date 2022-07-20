"Нарушает права человека": дипломаты РФ просят главу ООН помочь закрыть сайт "Миротворец"

В постпредставительстве РФ при ООН заявили, что необходимо обратить внимание украинских властей на "преступную деятельность" проекта. В частности, из-за того, что на платформу вносят данные несовершеннолетних.

Российские дипломаты просят генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гуттериша помочь закрыть украинский сайт "Миротворец", куда вносят информацию о тех, кто имеет признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины, по мнению создателей. С таким обращением выступили в постоянном представительстве РФ в Совете Безопасности ООН, передает "РИА НОВОСТИ".

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По мнению дипломатов, сайт "Миротворец" нарушает права человека и совершает преступную деятельность.

"Мы просим вас предпринять необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", — заявил он.

Авторы письма также заявили, что на платформу вносят данные не только взрослых, но и детей.

"Россия дважды поднимала этот вопрос в письмах экс-главе ЮНИСЕФ Генриетте Фор, но участие организации было очень формальным и не изменило ситуацию", — пишут росСМИ

В свою очередь, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что передал для Гуттериша информацию о 327 несовершеннолетних, личные данные которых опубликованы на платформе.

Сайт "Миротворец": что о нем известно?

Проект был создан весной 2014 года по инициативе советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко. Организация собирает и публикует информацию о людях, действия которых "имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

На платформе размещены данные о российских солдатах, воюющих в Украине. Кроме того, сайт внес в свои ряды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, украинского продюсера Юрия Бардаша и других публичных людей.

Напомним, 25 января в базу "Миротворца" внесли президента Хорватии Зорана Милановича из-за слов о том, что Украине нет места в НАТО и что Революция Достоинства является "государственным переворотом".

В базе также находится жена Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко. Ее обвинили в финансировании террористов и российских оккупантов.