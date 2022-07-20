"Порушує права людини": дипломати РФ просять голову ООН допомогти закрити сайт "Миротворець"

У постпредставництві РФ при ООН заявили, що необхідно звернути увагу української влади на "злочинну діяльність" проєкту. Зокрема через те, що на платформу вносять дані неповнолітніх.

Російські дипломати просять генерального секретаря Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреша допомогти закрити український сайт "Миротворець", куди вносять інформацію про тих, хто має ознаки злочинів проти основ національної безпеки України, на думку творців. З таким зверненням виступили у постійному представництві РФ у Раді Безпеки ООН, передає "РИА НОВОСТИ".

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На думку дипломатів, сайт "Миротворець" порушує права людини та чинить злочинну діяльність.

"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" і змусити їх закрити його", — заявив він.

Автори листа також заявили, що на платформу вносять дані не лише дорослих, а й дітей.

"Росія двічі порушувала це питання у листах ексглаві ЮНІСЕФ Генрієтті Фор, але участь організації була дуже формальною і не змінила ситуацію", — пишуть росЗМІ.

Зі свого боку заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що передав для Гутерреша інформацію про 327 неповнолітніх, особисті дані яких опубліковані на платформі.

Сайт "Миротворець": що про нього відомо?

Проєкт було створено навесні 2014 року з ініціативи радника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка. Організація збирає та публікує інформацію про людей, дії яких "мають явні ознаки злочинів та правопорушень та спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".

На платформі розміщено дані про російських солдатів, які воюють в Україні. Крім того, сайт вніс до своїх лав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка, українського продюсера Юрія Бардаша та інших публічних людей.

Нагадаємо, 25 січня до бази "Миротворця" внесли президента Хорватії Зорана Милановича через слова про те, що Україні немає місця в НАТО і що Революція Гідності є "державним переворотом".

У базі також знаходиться дружина Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко. Її звинуватили у фінансуванні терористів та російських окупантів.