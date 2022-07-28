Впервые с вторжения РФ: Блинкен и Лавров проведут переговоры

Во время телефонного разговора дипломаты планируют обсудить вопрос вывоза зерна из Украины морскими путями, а также освобождение двух американских заключенных, находящихся в российской тюрьме.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их переговоры пройдут впервые с полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Американский дипломат рассказал, что разговор с Лавровым должен состоятся на этой неделе. Во время него планируют, в частности, обсудить вывоз зерна из Украины морскими путями. Блинкен также отметил, что во время звонка с главой МИД РФ они не будут обсуждать Украину без Украины.

Кроме того, политики намерены обсудить "существенные предложения" США, которые были сделаны несколько недель назад России по освобождению двух американцев, находящихся в российской тюрьме — Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер.

Уилан находится в российском СИЗО по обвинениям в шпионаже с 2018 года, а Грайнер была задержана в феврале этого года за якобы незаконный ввоз наркотиков в РФ. Спортсменка купила по рецепту в США каннабиоидное масло.

По информации CNN, их обменяют на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута, он отбывает 25-летний срок в тюрьме США. Журналисты отмечают, что план обмена американцев получил поддержку президента США Джо Байдена после обсуждения с начала этого года.

Отметим, что это первый телефонный разговор Блинкена и Лаврова с момента вторжения России в Украину. Последний раз они общались 15 февраля, тогда разговор дипломатов состоялся на фоне вероятной полномасштабной войны РФ против Украины. За 3 дня до этого, 12 февраля стороны обсуждали эскалацию на границе с Украиной, тогда Сергей Лавров заявил, что у Кремля нет планов вторгаться в Украину.

Напомним, 23 февраля госсекретарь США отказался встречаться с главой МИД РФ из-за начала вторжения в Украину. По словам главы Госдепа США, отвергла дипломатию по урегулированию конфликта, поэтому Вашингтон не видит смысла проводить переговоры в данный момент.

Последний раз Лавров и Блинкен виделись на подготовительной встречи к саммиту G-20 на Бали 8 июля. Тогда СМИ сообщали, что Министры иностранных дел стран "Большой семерки", куда входит США, устроили бойкот Лаврову.