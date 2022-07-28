Уперше з вторгнення РФ: Блінкен і Лавров проведуть переговори

Під час телефонної розмови дипломати планують обговорити питання вивезення зерна з України морськими шляхами, а також визволення двох американських ув'язнених, які перебувають у російській в'язниці.

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Їхні переговори відбудуться вперше з повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Американський дипломат розповів, що розмова з Лавровим має відбутися цього тижня. Під час неї планують зокрема обговорити вивезення зерна з України морськими шляхами. Блінкен також зазначив, що під час дзвінка з главою МЗС РФ вони не обговорюватимуть Україну без України.

Крім того, політики мають намір обговорити "істотні пропозиції" США, які були зроблені кілька тижнів тому Росії щодо звільнення двох американців, які перебувають у російській в'язниці — Пола Вілана та баскетболістки Брітні Грайнер.

Вілан перебуває в російському СІЗО за звинуваченнями у шпигунстві з 2018 року, а Грайнер було затримано у лютому цього року за нібито незаконне ввезення наркотиків в РФ. Спортсменка купила за рецептом у США каннабіоїдну олію.

За інформацією CNN, їх обміняють на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута, він відбуває 25-річний ув'язнення США. Журналісти зазначають, що план обміну американців отримав підтримку президента США Джо Байден після обговорення з початку цього року.

Зазначимо, що це перша телефонна розмова Блінкена та Лаврова з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє вони спілкувалися 15 лютого, тоді розмова дипломатів відбулася на тлі можливої повномасштабної війни РФ проти України. За 3 дні до цього, 12 лютого сторони обговорювали ескалацію на кордоні з Україною, тоді Сергій Лавров заявив, що Кремль не має планів вторгатися в Україну.

Нагадаємо, 23 лютого держсекретар США відмовився зустрічатися із главою МЗС РФ через початок вторгнення в Україну. За словами глави Держдепу США, відкинула дипломатію щодо врегулювання конфлікту, тому Вашингтон не бачить сенсу проводити переговори наразі.

Востаннє Лавров і Блінкен бачилися на підготовчій зустрічі до саміту G-20 на Балі 8 липня. Тоді ЗМІ повідомляли, що Міністри закордонних справ країн "Великої сімки", куди входить США, влаштували бойкот Лаврову.