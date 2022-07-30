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Уже зная опыт Украины. Музеи Тайваня готовятся защищать экспонаты в случае вторжения Китая

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Фото: CNN | Учения по эвакуации экспонатов в музее Тайваня.

В Тайваньском национальном дворце-музее обеспокоены усилившимся давлением со стороны КНР и готовятся к спасению своих экспонатов в случае военного вторжения.

Тайваньский национальный дворец-музей, где хранится одна из лучших в мире коллекций китайских реликвий, обеспокоена усилившимся давлением со стороны Пекина. Здесь намерены использовать опыт украинских музеев в случае вторжения Китайской Народной Республики. Об этом пишет CNN.

Как рассказывают журналисты, на прошлой неделе музейщики провели свои первые в истории "учения по реагированию военного времени", в рамках которых учились эвакуировать ценные артефакты.

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"Самая важная цель этих учений — рассказать нашим сотрудникам, кто что должен делать, если разразится война, как им следует реагировать", — объяснил директор музея Ву Ми-ча.

По его словам, учреждение культуры работает совместно со службой безопасности и правоохранительными органами, которые и помогли разработать план действий.

Силовики подключились после того, как директор музея сообщил властям, что не может придумать идеального места для хранения исторических реликвий в случае военного вторжения.

В музее задумались о спасении своей коллекции после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда же директор пообещал разработать стратегию эвакуации музейных ценностей. В частности, в случае эвакуации здесь намерены сосредоточиться на спасении около 90 тыс. наиболее ценных реликвий из своей коллекции, всего насчитывающей около 700 тыс. экспонатов.

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Одним из самых ценных экспонатов музея считается "жадеитовая капуста".
Фото: CNN

Музей не раскрывает, где будут храниться эвакуированные предметы и как они будут туда доставлены.

Три других учреждения на Тайване — Национальный тайваньский музей, Национальный музей истории Тайваня и Национальный тайваньский музей изящных искусств — также разрабатывают стратегии эвакуации своих коллекций.

Напомним, Китай активизировал артиллерию и авиацию из-за возможного визита спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Накануне своего азиатского турне американский политик так и не подтвердила, планирует ли она посещать Тайвань, но заверила, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать свою поддержку независимому острову.

Ранее Фокус рассказывал, что в апреле этого года российские военные и местные ставленники страны-агрессора украли из Мелитопольского краеведческого музея историко-культурные ценности, хранившиеся там. Среди вывезенных экспонатов оказалась и коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого века.

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