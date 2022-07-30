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Вже знаючи досвід України. Музеї Тайваню готуються захищати експонати в разі вторгнення Китаю

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Фото: CNN | Навчання з евакуації експонатів у музеї Тайваню.

У Тайванському національному палаці-музеї стурбовані тиском, що посилився, з боку КНР і готуються до порятунку своїх експонатів у разі військового вторгнення.

Тайванський національний палац-музей, де зберігається одна з найкращих у світі колекцій китайських реліквій, стурбована тиском, що посилився, з боку Пекіна. Тут мають намір використати досвід українських музеїв у разі вторгнення Китайської Народної Республіки. Про це пише CNN.

Як розповідають журналісти, минулого тижня музейники провели свої перші в історії "навчання з реагування воєнного часу", в межах яких навчалися евакуювати цінні артефакти.

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"Найважливіша мета цих навчань — розповісти нашим співробітникам, хто що має робити, якщо вибухне війна, як їм слід реагувати", — пояснив директор музею Ву Мі-ча.

За його словами, заклад культури працює спільно зі службою безпеки та правоохоронними органами, які й допомогли розробити план дій.

Силовики підключилися після того, як директор музею повідомив владі, що не може вигадати ідеального місця для зберігання історичних реліквій у разі військового вторгнення.

У музеї замислились про порятунок своєї колекції після початку повномасштабної війни в Україні. Тоді директор пообіцяв розробити стратегію евакуації музейних цінностей. Зокрема, у разі евакуації тут мають намір зосередитися на порятунку близько 90 тис. найцінніших реліквій зі своєї колекції, яка налічує близько 700 тис. експонатів.

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Одним із найцінніших експонатів музею вважається "жадеїтова капуста"
Фото: CNN

Музей не розкриває, де зберігатимуться евакуйовані предмети і як їх туди доставлять.

Три інші установи на Тайвані — Національний тайванський музей, Національний музей історії Тайваню та Національний тайванський музей образотворчих мистецтв — також розробляють стратегії евакуації своїх колекцій.

Нагадаємо, Китай активізував артилерію і авіацію через можливий візит спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Напередодні свого азійського турне американська політикиня так і не підтвердила, чи вона планує відвідувати Тайвань, але запевнила, що Сполучені Штати мають продемонструвати свою підтримку незалежному острову.

Раніше Фокус розповідав, що у квітні цього року російські військові та місцеві ставленики країни-агресора вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею історико-культурні цінності, які там зберігалися. Серед вивезених експонатів виявилася колекція скіфського золота, виявленого археологами в 50-х роках минулого століття.

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