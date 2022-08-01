ЕС пригрозил Китаю более жесткими санкциями, чем те, которые были введены против РФ

В случае эскалации на Тайване Украина может потерять внимание США, утверждают европейские дипломаты.

Хотя публично представители Евросоюза неохотно высказываются по поводу возможной эскалации ситуации вокруг Тайваня, европейские дипломаты признают реальную опасность того, что ситуация в конфликте между США и Китаем может выйти из-под контроля. Если так произойдет, ЕС введет против Пекина санкции, которые окажутся даже более жесткими, чем введенные в отношении РФ после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет издание Politico.

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"(Ситуация) может легко обостриться", — сказал журналистам высокопоставленный европейский дипломат, добавив, что в худшем случае внимание США будет отвлечено от Украины из-за напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

В воскресенье Пелоси объявила, что берет делегацию Конгресса в турне по Азии. По слухам, остановка на Тайване, вызвавшая ожесточенную реакцию Пекина, не упоминалась в ее официальном маршруте, но все же могла произойти.

Издание отмечает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило европейских политиков задуматься о ранее невообразимых последствиях введения экономических санкций против Китая — второй по величине экономики мира — если Пекин предпримет попытку военного вторжения на Тайвань.

"В случае военного вторжения мы очень ясно дали понять, что ЕС вместе с Соединенными Штатами и их союзниками введет такие же или даже более серьезные меры, чем мы сейчас приняли против России", — заявил новый посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.

Напомним, напряженность в отношениях между США и Китаем возникла на фоне возможного визита председателя Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией. Пекин заявил, что его армия "не будет сидеть сложа руки" в случае приезда представительницы американских властей на остров.

Тайваньская журналистка Тинтин Лю опубликовала в Twitter пост, где сообщается, что по ее информации, Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа.