ЄС пригрозив Китаю жорсткішими санкціями за ті, які ввели проти РФ

У разі ескалації на Тайвані Україна може втратити увагу США, твердять європейські дипломати.

Хоча публічно представники Євросоюзу неохоче висловлюються щодо можливої ескалації ситуації навколо Тайваню, європейські дипломати визнають реальну небезпеку того, що ситуація у конфлікті між США та Китаєм може вийти з-під контролю. Якщо так станеться, ЄС запровадить проти Пекіна санкції, які виявляться навіть жорсткішими, ніж запроваджені проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише видання Politico.

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"(Ситуація) може легко загостритися", — сказав журналістам високопоставлений європейський дипломат, додавши, що у гіршому випадку увага США відвернеться від України через напруженість у відносинах з Китаєм через Тайвань.

У неділю Пелосі оголосила, що бере делегацію Конгресу в турне Азією. З чуток, зупинка на Тайвані, що викликала запеклу реакцію Пекіна, не згадувалася в її офіційному маршруті, але все ж таки могла статися.

Видання зазначає, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну змусило європейських політиків задуматися про раніше неймовірні наслідки запровадження економічних санкцій проти Китаю — другий за величиною економіки світу — якщо Пекін спробує провести воєнне вторгнення на Тайвань.

"У разі воєнного вторгнення ми дуже ясно дали зрозуміти, що ЄС разом зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками введе такі ж чи навіть серйозніші заходи, ніж ми зараз вжили проти Росії", — заявив новий посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між США та Китаєм виникла на тлі можливого візиту голови Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю територією. Пекін заявив, що його армія "не сидітиме склавши руки" у разі приїзду представниці американської влади на острів.

Тайванська журналістка Тінтін Лю опублікувала в Twitter пост, де повідомляється, що за її інформацією, Пелосі прибуде на Тайвань 2 серпня.