Крупнейшая в мире нефтепромышленная компания Baker Hughes ушла из России

В прошлом месяце в Baker сообщили об убытках своего российского подразделения в размере 426 млн долларов. Доход снизился на 51%, до 60 млн долларов.

В понедельник, 1 августа, американская транснациональная нефтесервисная компания Baker Hughes объявила о продаже местной компании своего нефтепромышленного бизнеса в России. Об этом сообщает Reuters.

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Представители компании не разглашают финансовых подробностей сделки, которую, согласно изначальным планам, должны были закрыть во второй половине 2022 года.

По словам представителей Baker, новый бизнес будет работать независимо и получит все российские активы компании, также на нового собственника возложат юридические и коммерческие обязательства.

В прошлом месяце компания сообщила о неоперационных убытках в размере 426 миллионов долларов своего российского подразделения, а финансовые поступления снизились на 51%, до 60 млн долларов.

Что за Baker Hughes?

Baker Hughes осуществляет оценку запасов, бурение, а также занимается обустройством месторождений. Общий штат компании насчитывает 54 челвоека из более чем 120 стран.

В списке крупнейших американских компаний Fortune 500 за текущий год Baker заняла 170 место.

Оборот Baker в прошлом году превысил свыше 20 млрд долларов, а операционная прибыль — достигла без малого 1,5 млрд.

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