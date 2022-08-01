Одна з найбільших у світі нафтопромислових компаній Baker Hughes пішла з Росії

Минулого місяця в Baker повідомили про збитки свого російського підрозділу у розмірі 426 млн доларів. Дохід знизився на 51%, до 60 млн доларів.

У понеділок, 1 серпня, американська транснаціональна нафтосервісна компанія Baker Hughes оголосила про продаж місцевій компанії свого нафтопромислового бізнесу в Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Представники компанії не розголошують фінансових подробиць угоди, яку, згідно з початковими планами, мали закрити в другій половині 2022 року.

За словами представників Baker, новий бізнес працюватиме незалежно та отримає всі російські активи компанії, також на нового власника покладуть юридичні та комерційні зобов'язання.

Минулого місяця компанія повідомила про неопераційні збитки у розмірі 426 мільйонів доларів свого російського підрозділу, а фінансові надходження знизилися на 51% до 60 млн доларів.

Що таке Baker Hughes?

Baker Hughes здійснює оцінку запасів, буріння та займається облаштуванням родовищ. Загальний штат компанії налічує 54 особи з-понад 120 країн.

У списку найбільших американських компаній Fortune 500 за цей рік Baker посіла 170 місце.

Оборот Baker минулого року перевищив понад 20 млрд доларів, а операційний прибуток досяг майже 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, що російське представництво LEGO повністю згортає бізнес у РФ. Данська компанія поповнила список організацій, що відмовилися продовжувати роботу в РФ після вторгнення в Україну. Зі свого боку, росіяни планують ввозити конструктори без попередження компанії.

Раніше Фокус розбирався в тому, кому дістанеться нафта та газ Росії після її розпаду. На думку журналіста Романа Комизи, падіння кремлівського режиму запустить механізм розпаду сучасної РФ — в результаті з'являться нові незалежні держави.

А до 5 грудня країни "Великої сімки" планують встановити стелю цін на російську нафту. Перед Кремлем дилема: погодитися на дешевші, але прибуткові постачання, або залишитися, по суті, без фінансових надходжень через грудневий ембарго ЄС.