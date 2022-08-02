Самолет Пелоси направляется в аэропорт Суншань в Тайбэе, – расследователи

Предполагается, что о пункте назначения рейса спикера Палаты представителей Конгресса США свидетельствуют переговоры между пилотами самолета и наземной диспетчерской службой.

Самолет, на котором предположительно вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в аэропорт Суншань в Тайбэе. Об этом сообщает Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников.

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В качестве доказательства здесь приводится два текстовых сообщения из адресно-отчетной системы авиационной связи (ACARS) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и диспетчерами.

"Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй", – прокомментировали здесь.

Позже автор записи уточнил, что последняя путевая точка, обсуждаемая диспетчерами, показывает, что SPAR19 поворачивает на север в сторону Тайваня. "Похоже, что рейс Пелоси подойдет к острову с востока, вдали от проливов", – говорится в сообщении.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь в Тайвань сегодня вечером. Политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и завтра к 17:00 по местному времени она должна покинуть остров.

МИД КНР обвинил США в намеренной эскалации конфликта. В министерстве иностранных дел Китая считают, что Соединенные Штаты "постоянно бросают вызовы" по тайваньскому вопросу.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что государство готово поддержать Тайвань в случае военной агрессии Китая.