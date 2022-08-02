Літак Пелосі прямує в аеропорт Суншань у Тайбеї, — розслідувачі

Передбачається, що про пункт призначення рейсу спікерки Палати представників Конгресу США свідчать переговори між пілотами літака та наземною диспетчерською службою.

Літак, на якому, ймовірно, вилетіла з Малайзії спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, прямує в аеропорт Суншань у Тайбеї. Про це повідомляє Twitter-аккаунт IntelWalrus, що спеціалізується на пошуку даних із відкритих джерел.

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Як доказ тут наводять два текстові повідомлення з адресно-звітної системи авіаційного зв'язку (ACARS) між пілотами літака з позивним SPAR19 і диспетчерами.

"Явне підтвердження того, що SPAR19 справді прямує в Тайбей, зі щойно відправленого повідомлення ACARS! Диспетчери наземної служби, запитуючи про шифрування "свій-чужий", також вказали пункт призначення рейсу RCSS, що означає аеропорт Суншань, Тайбей", — прокоментували тут.

Пізніше автор запису уточнив, що остання шляхова точка, яку обговорюють диспетчери, показує, що SPAR19 повертає на північ у бік Тайваню. "Схоже, що рейс Пелосі підійде до острова зі сходу, далеко від проток", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має прилетіти в Тайвань сьогодні ввечері. Політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу, і завтра до 17:00 за місцевим часом вона має залишити острів.

МЗС КНР звинуватило США в навмисній ескалації конфлікту. У міністерстві закордонних справ Китаю вважають, що Сполучені Штати "постійно кидають виклики" щодо тайванського питання.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що держава готова підтримати Тайвань у разі військової агресії Китаю.