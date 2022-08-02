Встреча Эрдогана и Путина: стало известно, о чем будут говорить в Сочи

Спикер президента РФ Дмитрий Песков считает, что встреча двух глав государств — хорошая возможность "сверить часы" и обменяться взглядами по мировым делам.

Президент Турции Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным 5 августа в Сочи (РФ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, лидеры двух государств обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество.

"Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина", — сказал Песков.

Спикер президента РФ также добавил, что повестка дня сложилась весьма и весьма напряженная.

Также в Кремле рассказали, что во время двухсторонней встречи Путин и Эрдоган коснуться вопроса эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов.

"Это — хорошая возможность сверить часы и обменяться мнениями по мировым делам", — резюмировал Песков, комментирую будущую встречу двух глав государств.

Напомним, в последний раз Путин и Эрдоган встречались 19 июля в Иране. Один из вопросов, который обсуждали президенты, был посвящен "зерновому коридору" с Украины.

Также Путин и Эрдоган обсуждали на встрече в Иране общие экономические проекты и товарооборот между Турцией и Россией. К слову, перед этимлидеры двух стран — Путин и Эрдоган — встречались на двухсторонних переговорах осенью 2021 года.

Фокус также писал, что Путин предложил Эрдогану построить завод по выпуску "Байрактаров" в России. По словам турецкого президента, на встрече в Тегеране глава Кремля предложил сделку с компанией Baykar. В свою очередь, ее гендиректор Халук Байрактар обещает никогда не поставлять дроны в РФ.