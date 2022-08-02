Зустріч Ердогана та Путіна: стало відомо, про що говоритимуть у Сочі

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що зустріч двох глав держав — хороша можливість "звірити годинник" і обмінятися поглядами у світових справах.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 5 серпня в Сочі (РФ). Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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За його словами, лідери двох держав обговорять міжнародний порядок денний і двосторонню співпрацю.

"Це і економіка, обговорення регіональних проблем, це й Сирія, це й Україна", — сказав Пєсков.

Спікер президента РФ також додав, що порядок денний склався дуже напружений.

Також у Кремлі розповіли, що під час двосторонньої зустрічі Путін і Ердоган торкнуться питання ефективності роботи механізму вивезення зерна з українських портів.

"Це хороша можливість звірити годинник і обмінятися думками у світових справах", — резюмував Пєсков, коментуючи майбутню зустріч двох глав держав.

Нагадаємо, востаннє Путін і Ердоган зустрічалися 19 липня в Ірані. Одне з питань, яке обговорювали президенти, було присвячене "зерновому коридору" з України.

Також Путін і Ердоган обговорювали на зустрічі в Ірані спільні економічні проєкти й товарообіг між Туреччиною та Росією. До речі, перед цим лідери двох країн — Путін і Ердоган — зустрічалися на двосторонніх переговорах восени 2021 року.

Фокус також писав, що Путін запропонував Ердогану побудувати завод із випуску "Байрактарів" у Росії. За словами турецького президента, на зустрічі в Тегерані глава Кремля запропонував угоду з компанією Baykar. Зі свого боку її гендиректор Халук Байрактар обіцяє ніколи не постачати дрони в РФ.