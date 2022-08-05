Страны G7 и ЕС осудили военные учения вокруг Тайваня: Китай вызвал послов

Китайские власти считают, что США готовят с Тайванем провокацию. МИД КНР напомнил Японии о якобы исторической вине за 50-летнюю колонизацию острова.

Министерство иностранных дел Китая вызвало послов европейских стран, чтобы выразить им протест после критики военных учений вокруг Тайваня от G7 и Евросоюза. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Заместитель главы китайского МИД Дэн Ли назвал такие заявления "беспричинным вмешательством" во внутренние дела КНР. Послов каких именно стран ЕС вызвали, агентство не уточнило.

Дэн Ли сказал, что Китай любой ценой предотвратит раскол страны и применит для этого все средства.

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"Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – вопиющая политическая манипуляция. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая", – продолжил замглавы МИД.

По его словам, ответ Китая на "сговор и провокацию" США и Тайваня вполне естественен и уместен.

По сведениям журналистов, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Токио заявила, что Китай не может помешать американским чиновникам посещать Тайвань. Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что запуски ракет надо немедленно прекратить.

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Япония несет "историческую вину" за колонизацию Тайваня

Японское агентство Kyodo News пишет, что в МИД КНР вызвали посла Японии Хидэо Таруми. Эта страна входит в G7.

Дэн Ли указал, что Япония несет "историческую вину" за 50-летнюю колонизацию Тайваня до 1945 года. Чиновник призвал Токио быть осторожным в вопросе острова.

Известно, что МИД Китая 4 августа отменило встречу с министром иностранных дел Японии в знак протеста против заявления G7. Китайский и японский министры присутствовали на встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже.

Напомним, что китайские военные накануне начали учения со стрельбой в 6 районах возле Тайваня. Власти острова считают такие маневры нарушением устава ООН. Китайские хакеры пытаются взломать сайты Минобороны, МИД и канцелярии президента Тайваня.

Китай решил ввести санкции против Тайваня после визита Пелоси. 3 августа был запрещен ввоз цитрусовых, замороженной рыбы и других продуктов питания.

Фокус писал о риске, которым подвергнутся многие отрасли экономики, если между Китаем и Тайванем вспыхнет военный конфликт. Под угрозой окажется производство полупроводников и компьютерных процессоров.