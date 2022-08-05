Країни G7 та ЄС засудили військові навчання навколо Тайваню: Китай викликав послів

Китайська влада вважає, що США готують з Тайванем провокацію. МЗС КНР нагадало Японії про нібито історичну провину за 50-річну колонізацію острова.

Міністерство закордонних справ Китаю викликало послів європейських країн, щоб висловити їм протест після критики військових навчань навколо Тайваню від G7 та Євросоюзу. Про це повідомило агентство Associated Press.

Заступник глави китайського МЗС Ден Лі назвав такі заяви "безпідставним втручанням" у внутрішні справи КНР. Послів яких саме країн ЄС викликали, агентство не уточнило.

Ден Лі сказав, що Китай за будь-яку ціну запобігатиме розколу країни та застосує для цього всі засоби.

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"Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань — обурлива політична маніпуляція. Це порушення суверенітету та територіальної цілісності Китаю", — продовжив заступник глави МЗС.

За його словами, відповідь Китаю на "змову і провокацію" США і Тайваню цілком природна та доречна.

За інформацією журналістів, речниця Палати представників США Ненсі Пелосі в Токіо заявила, що Китай не може завадити американським чиновникам відвідувати Тайвань. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що запуски ракет треба негайно припинити.

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Японія несе "історичну провину" за колонізацію Тайваню

Японське агентство Kyodo News пише, що в МЗС КНР викликали посла Японії Хідео Тарумі. Ця країна входить до G7.

Ден Лі зазначив, що Японія несе "історичну провину" за 50-річну колонізацію Тайваню до 1945 року. Чиновник закликав Токіо бути обережним у питанні острова.

Відомо, що МЗС Китаю 4 серпня скасувало зустріч із міністром закордонних справ Японії на знак протесту проти заяви G7. Китайський і японський міністри були присутні на зустрічі Асоціації держав Південно-Східної Азії у Камбоджі.

Нагадаємо, що китайські військові напередодні розпочали навчання зі стрільбою у 6 районах біля Тайваню. Влада острова вважає такі маневри порушенням статуту ООН. Китайські хакери намагаються зламати сайти Міноборони, МЗС та канцелярії президента Тайваню.

Китай вирішив ввести санкції проти Тайваню після візиту Пелосі. 3 серпня було заборонено ввезення цитрусових, замороженої риби й інших продуктів харчування.

Фокус писав про ризик, котрого зазнають багато галузей економіки, якщо між Китаєм і Тайванем спалахне воєнний конфлікт. Під загрозою опиниться виробництво напівпровідників і комп'ютерних процесорів.